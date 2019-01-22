"Не лише обведена єдиним кордоном, а насправді Єдина": як святкували 100 років Соборної України
У вівторок, 22 січня, по всій країні відзначали День соборності – у пам'ять про події 1919 року, проголошення Акту Злуки. У багатьох містах – Києві, Тернополі, Харкові, Житомирі, Дніпрі – люди самоорганізувалися і влаштували яскраві акції. Українці вкотре взялися за руки, щоби нагадати, що разом – сильніші.
Рекорд на Тернопільщині
На межі Тернопільської та Хмельницької областей зібралася рекордна кількість людей. Межа регіонів пролягає по річці Збруч, і сюди зійшлися понад п'ять тисяч людей.
Акція до Дня соборності найбільш масовою була на межі Тернопільщини й Хмельниччини
Спершу учасники окремо тримали жовте і синє полотна, а згодом колони поєдналися, утворивши державний прапор України.
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Одразу ж зафіксували національний рекорд – найбільшу кількість державних прапорів в одному місці: їх нарахували понад три тисячі.
Для мене це свято, тому що я дуже хочу, щоб наша Україна стала єдиною. Справді Єдиною, а не просто кордоном одним обведеною,
– наголосила місцева мешканка Ірина Сирховець.
Понад три тисячі прапорів України одночасно – це національний рекорд
Свідком встановлення рекорду був і Олег Березюк, народний депутат України і лідер фракції "Самопоміч". Він зазначив, що "сьогодні потрібна єдність інтересів". Щоб інтереси держави і її найвищих керівників збігалися з інтересами кожного українця.
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"Поки що держава і її найвищі керівники відбивають інтереси шести чи семи людей в Україні, яких ми звемо олігархами", – підсумував Березюк.
Єднання на Канівщині та хода у Житомирі
На Черкащині місцем єднання традиційно є Канівська ГЕС. Ось і 2019 року кількадесят активістів об'єднали живим ланцюгом обидва береги Дніпра.
Живий ланцюг на мості поєднав ліво- та правобережжя Дніпра
Таку традицію започаткували 10 років тому, і з того часу місцеві щороку 22 січня збираються на мосту через Дніпро, приносять синьо-жовті та червоно-чорні прапори, разом співають український "Славень" та вигукують патріотичні гасла "Слава Україні".
У Житомирі тисячі людей пройшли містом, співаючи гімн України
Із таким же гаслом пройшли центром міста і тисячі житомирян. Після покладання квітів біля меморіалу Небесної Сотні учасники ходи разом виконали гімн України.
Дивіться відео про День соборності України:
Живий ланцюг вишиванок у Харкові
На Харківщині влаштували справжній вишиваний ланцюг: символічну акцію "Обереги України" провели біля пам'ятника Тарасові Шевченку.
Вишивка, схожа на Петриківський розпис – це у нас символізує Східну Україну, а рушник із ромашками і маками – Західну,
– пояснила організатор акції Галина Куц.
Символічне єднання Східної та Західної України з допомогою вишиваних рушників
Акція відбулася під закликом "Не відпускати руки з рушника", який є своєрідним оберегом і щитом від розбрату – в Харкові зокрема та в Україні загалом.
Що таке Акт Злуки та День соборності України? Це свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), що відбулося в 1919 році. Офіційно День соборності відзначають з 1999 року. У цей день прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше – 22 січня 1918 року: прийняття IV Універсалу Української Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність УНР. До слова, певний час, з 30 грудня 2011 року, указом на той час президента України Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було скасовано, а натомість встановлено "День Соборності та Свободи України". Однак 13 листопада 2014 року указом президента Петра Порошенка свято було відновлено.
Відео з найголовнішим, що потрібно знати про День соборності України:
Відео про те, що потрібно знати про День соборності:
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