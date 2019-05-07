Не лише паспорти: Росія хоче спростити видачу дозволів на проживання українцям

У Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Так, уряд РФ розгляне законопроект, який має на меті спростити отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території країни-агресора.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв сказав, що законопроект передбачає спрощення в'їзду в РФ іноземних громадян, передають росЗМІ.

Читайте також: Протистояти Путіну: що може зробити Зеленський у відповідь на чергові погрози Росії

Хто зможе отримати дозвіл на проживання у РФ без дозволу на тимчасове проживання?

Люди, які народилися на території РРФСР (Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки) і мали радянське громадянство; Люди, які були депортовані з території Кримської АРСР (Автономної Радянської Соціалістичної Республіки), і їх родичі по прямій лінії; Народжені в РФ діти, усиновлені іноземцями; Висококваліфіковані фахівці тощо.

Тому, ця норма закону поширюватиметься на громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

За словами Медведєва, також буде скорочено термін розгляду заяв на тимчасове проживання і посвідки з 6 до 4 місяців.

Що вже зробила РФ, аби заманити українців?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспорта РФ жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ. Водночас, чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.



Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український. Адже Україна без проблем зможе отримати списки своїх громадян, які отримають російські паспорти.