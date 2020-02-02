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      Не лише православний, а всі й одразу: патріарх Кирил хоче, щоб Бог потрапив до конституції

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      Кирил запропонував молитися, щоб Бога внесли до конституції / interfax.ru

      Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирил заявив, що хоче, аби в російській конституції була згадка про Бога. Втім, як він сам наголосив, мовиться не лише про православного Бога, а й про мусульманського і "багато багато інших".

      Зі своєю заявою настоятель Російської церкви виступив під час трапези з нагоди 11 річниці власної інтронізації. Про це у своєму телеграм-каналі розповів голова синодального відділу щодо взаємин церкви і громадськості Володимир Легойда.

      Ще один "благий" намір: РПЦ розриває стосунки з Елладською церквою через визнання ПЦУ

      Як також з'ясувалося, у Росії діє дуже дивна законодавча система. Бо для того, аби Бог потрапив до конституції, Кирил запропонував не вносити конституційні зміни парламентом, а молитися.

      Давайте молитися-трудитися, щоб у нашому основному законі була згадка про Бога. Більшість російських громадян вірять у Нього. Я говорю не лише про православного Бога, а й про мусульманського та багатьох, багатьох інших,
      – сказав патріарх.

      Він також навів "аргументований" приклад, що Бог, зокрема, вже є у російському гімні. Там є слова про "бережену Богом рідну землю".

      "Чому ж про це не може бути сказано у конституції? Поки що цього немає, але, я думаю, що спільними молитвами ми будемо сприяти тому, щоб така ідея як віра у Бога була внесена до нашої конституції", – запевнив голова РПЦ.

      Резюмуючи, він наголосив, що вважає за необхідне вже сьогодні розпочати дискусію на цю тему.

      Чи допоможе молитва внести зміни до конституції?Звичайно ж, кожен має право вірити у те, в що вважає за необхідне, але сумнівно, що одна лише молитва допоможе внести конституційні зміни. Для цього найперше необхідні законодавчі ініціативи, суспільно-політична згода і загалом доцільність таких змін.

      Абсурдність ситуації полягає у тому, що поки увесь світ у 21 столітті намагається максимально дистанціювати релігію від політики, росіяни ж практично не проводять між ними жодної межі. Ба більше, Кремль часто використовує церкву для політичного тиску.

      Наприклад, цим шляхом росіяни намагалися перешкоджати створенню Православної церкви України, а нині докладають усіх зусиль, аби її не визнавали у світі. А після цього всього вони говорять про Бога.

      Кирил хоче, щоб згадку про Бога внесли до конституції

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      1 лютого
      2035
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Патріарх Кирил Новини Росії Курйозні новини Релігія РПЦ
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