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      Не лише пряма агресія, – Загороднюк про загрози в Чорному та Азовському морях

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      Загороднюк розповів про загрози від Росії в Чорному та Азовському морях
      Загороднюк розповів про загрози від Росії в Чорному та Азовському морях / Фото з фейсбук-сторінки Загороднюка

      Через Росію загрози в морському просторі України постійно зростають. Водночас РФ не обмежується лише прямою агресією.

      Росія продовжує також перешкоджати свободі судноплавства та розвитку морської індустрії України. Про це сказав міністр оборони України Андрій Загороднюк під час III Міжнародної конференції з питань морської безпеки, а тези із виступу опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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      Загороднюк наголосив, що без потужних військово-морських сил ці проблеми не вирішити.

      Військові морські загрози для України на Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безперечно, винна у цьому Росія,
      – наголосив він.

      Міністр наголосив, що Конференція у Одесі – "ще одне підтвердження сталих планів України відновити наші ВМС, які з окупацією Криму втратили значну частину своїх спроможностей". 

      "За "Стратегією 2035", ми захищаємо прибережні води України та наші інтереси у виключній морській економічній зоні, відновлюємо морську інфраструктуру, виховуємо мотивований персонал, створюємо пакет соціальної підтримки задля того, щоб наші ВМС повністю могли сконцентруватися на перемозі та ефективному захисті наших національних інтересів", – додав він.

      17 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію в зв’язку з мілітаризацією Росією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів. Вона закликає країну-агресора вивести свої війська з території півострова і засуджує нарощування російської військової присутності у Чорному і Азовському морях.

      Які провокації влаштовує Росія Україні у морях?

      • Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі.
      • Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.
      • Окрім того, Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може становити понад тиждень. 
      • До того ж, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Чорне море Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Андрій Загороднюк
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