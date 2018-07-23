Не лише рак: назвали небезпеку пасивного куріння

Британські вчені в ході досліджень встановили, що пасивне куріння значно збільшує ризик викиднів і проблем розвитку плоду у вагітних.

Науковці з Йоркського університету проаналізували дані про понад 37 тисяч вагітних жінок у 2008-2013 роках, пише MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь жінки з країн, що розвиваються – Пакистан, Вірменія, Індонезія, Нігерія, Бангладеш, Непал.

Половина жінок інформували, що їм доводилося під час вагітності дихати тютюновим димом. Пасивне куріння в Індонезії призвело до 10 тисяч викиднів за рік.

У Пакистані активне куріння спричинило 1% самовільних абортів, а пасивне – 7% (17 тисяч викиднів). Пасивне куріння спричинило викидні у 1% випадків у Нігерії, а в Індонезії цей показник сягає 14%.



Пасивне куріння спричиняє самовільні аборти

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