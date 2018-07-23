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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Не лише рак: назвали небезпеку пасивного куріння

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Пасивне куріння спричиняє самовільні аборти
Пасивне куріння спричиняє самовільні аборти / baenegocios.com

Британські вчені в ході досліджень встановили, що пасивне куріння значно збільшує ризик викиднів і проблем розвитку плоду у вагітних.

Науковці з Йоркського університету проаналізували дані про понад 37 тисяч вагітних жінок у 2008-2013 роках, пише MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь жінки з країн, що розвиваються – Пакистан, Вірменія, Індонезія, Нігерія, Бангладеш, Непал.

Половина жінок інформували, що їм доводилося під час вагітності дихати тютюновим димом. Пасивне куріння в Індонезії призвело до 10 тисяч викиднів за рік.

У Пакистані активне куріння спричинило 1% самовільних абортів, а пасивне – 7% (17 тисяч викиднів). Пасивне куріння спричинило викидні у 1% випадків у Нігерії, а в Індонезії цей показник сягає 14%.

Пасивне куріння спричиняє самовільні аборти
Пасивне куріння спричиняє самовільні аборти

До слова, педіатр Олександр Сивоболов назвав основні симптоми депресії у дитини, які не варто ігнорувати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Діти тютюн
Джерело: 24 Канал
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