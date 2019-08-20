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      Не лише "Роттердам +": що відомо про формули "Дюссельдорф +" і "Словаччина +"

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      Що відомо про формули "Дюссельдорф +" і "Словаччина +"
      Що відомо про формули "Дюссельдорф +" і "Словаччина +" / Центр досліджень соціальних комунікацій

      Окрім скандальної формули "Роттердам +", щодо ціни газу існують і так звані "Словаччина +" та "Дюссельдорф +". Останню, до слова, суд визнав незаконною. Що це за формули – читайте у матеріалі.

      Як розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев у коментарі "24 каналу", від використання формули "Дюссельдорф" усю вигоду отримує "Нафтогаз", тому про неї сьогодні ніхто не говорить.

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      Натомість, за словами головного претендента на місце голови паливно-енергетичного комітету у Верховній Раді Андрія Геруса, ніякої формули "Дюссельдорф +" не існує, пише "Главком".

      "Навіть раніше до жовтня минулого року, діяла формула, коли враховувалася ціна в Дюссельдорфі плюс доставка, або ціна в Словаччині плюс доставка, і з цих двох вибирали нижчу", – підкреслив Герус.

      Водночас він зауважив, оскільки до України Словаччина є ближчою, тому доцільніше сказати, що в Україні діяла формула "Словаччина + доставка до України".

      Але в останні дев’ять місяців така формула не діє, тому що формула для населення є прив’язаною до одного з чотирьох видів цін: перша – ціна, що склалася на "Українській енергетичній біржі"; друга – ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ промисловості; третя – ціна, за якою газ імпортують до України; четверта – ціна, яку зафіксовано в постанові Кабміну. З цього набору з чотирьох цифр беруть найменшу. Але за фактом її беруть або як ціну для промисловості, або як ціну на "Українській енергетичній біржі", або як середню ціну розмитнення. Тому ніякої прив’язки до "Дюссельдорф+" тут немає,
      – додав економіст.

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      За його словами, за останні чотири місяці ціна газу для населення знизилась на 25%, і це є хорошою тенденцією. Також Герус переконує, що ціна на серпень буде нижчою, аніж була до минулорічного жовтневого підвищення.

      До слова, нещодавно Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити у серпні ціну природного газу для населення на 265 гривень за тисячу кубічних метрів, тобто до 4640 гривень без ПДВ і тарифів на транспортування та постачання. У "Нафтогазі", зі свого боку, погодилися знизити ціну, проте вона буде дещо вищою, аніж наполягав уряд.

      Детальніше про зниження ціни на газ читайте у екслюзивному коментарі Андрія Геруса 24 каналу.  

      У чому полягає суть формули "Дюссельдорф+"? Відповідно до постанов Кабміну, ціну на газ для населення в Україні встановлювали на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яку визначають відповідно до даних агентства Platts European Gas Daily.

      Що відомо про закупівлі Україною газу у Словачинні?Якщо говорити про поставки газу з Європи, то Україна їх здійснює за трьома напрямками: з Польщі, Угорщини та Словаччини. На останню припадають найбільші обсяги імпортованого Україною газу. Проте, за словами фахівців, цей газ є здебільшого російським. Тобто його "Газпром" поставляє його силами "Укртрансгазу" до Європи через територію України. Опісля цей газ перетинає кордон з ЄС і стає власністю європейських трейдерів, які продають його Україні.

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      Теги: Новини України Енергетика Ринок газу Газ Тарифи на газ Гроші Андрій Герус
      Джерело: 24 канал
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