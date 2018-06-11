Не лише Єрусалим: Ізраїль назвав інші міста-претенденти на проведення Євробачення-2019

Ізраїльський уряд вирішив не наполягати на Євробаченні-2019 в Єрусалимі через побоювання, що багато країн можуть бойкотувати конкурс. Відтак в країні назвали 4 міста-претенденти на проведення міжнародного пісенного конкурсу.

Про це повідомляє Times of Israel.

Як відомо, Нетта Барзілай тріумфувала на пісенному конкурсі Євробачення 2018, який відбувався в португальському Лісабоні. Тому у 2019 році Ізраїль прийматиме гостей із всієї Європи та конкурсантів, які боротимуться за перемогу у шоу.

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Міністри уряду вирішили, що всі переговори з приводу проведення Євробачення-2019 буде вести тільки ізраїльський громадський мовник, який організовує конкурс. Тому на проведення Євробачення в Ізраїлі прийнято до розгляду чотири міста: Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа та Ейлат.



Переможець Євробачення 2018 – Нетта Барзілай

Європейський мовний союз також заявив, що не виступатиме проти Єрусалиму, як місця проведення Євробачення, але водночас представники союзу додали, що пісенний конкурс можуть політизувати. Тому було вирішено обрати ще хоча б два міста, які би показали, що в Єрусалимі немає переваги.

"Наша мета – щоб країни не бойкотували місце проведення конкурсу", – йдеться в заяві представників Ізраїлю.

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Нагадаємо, що після перемоги представниці Ізраїлю на Євробачення цього року прем'єр країни Біньямін Нетаньяху написав: "Нетте, ти принесла велику повагу Ізраїлю! Наступного року, в Єрусалимі!". Через це запрошена ведуча – акторка Галь Гадот – вирішила відмовитись від пропозиції ізраїльських представників Євробачення, щоб не спровокувати нового конфлікту на Близькому Сході.