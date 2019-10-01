Не лише Зеленський: ЗМІ з'ясували, що Трамп дзвонив і тиснув на ще одного політика

Американський лідер Дональд Трамп мав неоднозначну телефонну розмову із прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном. Так президент США намагався тиснути на політика задля власної вигоди.

Трамп збирав інформацію для дискредитації розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє видання The New York Times.

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Саме із цим проханням Трампа звертався до австрійського політика – хотів допомоги для генпрокурора США Барра.

Президент Трамп підштовхував австралійського прем'єр-міністра під час недавньої телефонної розмови, щоби той допоміг генпрокурору США Вільяму Барру в збиранні інформації для розслідування міністерства юстиції. Як сподівався Трамп, це дискредитує розслідування Мюллера,

– пише видання.

Білий дім обмежив доступ до стенограми телефонної розмови. За даними журналістів, це зробили на прохання безпосередньо генпрокурора Вільяма Барра.

Який скандал виник із Трампом та Зеленським?

25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.