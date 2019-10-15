Не лише звільнення територій: у КВУ назвали перешкоди виборам на Донбасі

Можливості за короткий період організувати демократичні вибори на окупованих територіях немає. Теоретично вони могли б відбутися восени 2020 року, але гарантій немає.

Для цього потрібно вирішити низку питань, окрім звільнення окупованих територій, про це сказав генеральний директор КВУ Олексій Кошель, пише "Інтерфакс-Україна".

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Він пояснив, що одна із них – реєстр виборців. Він на цих територіях не оновлювався п'ять років.

Ми не знаємо, хто виборці на окупованій території, хто з них виїхав на території Російської Федерації. Тому такий складний документ, як реєстр виборців, повноцінно відновити за кілька місяців часу практично неможливо,

– додав Кошель.

Гендиретор КВУ зазначив, що також важливим є питання доступу до українських засобів масової інформації. Такий має бути забезпечений не тільки в день виборів, а й протягом усього виборчого процесу.

"Тому організувати вибори на весну наступного року, як би цього не хотілося, це мало можливо. Вже зараз повинні бути всі передумови до того, щоб міг стартувати виборчий процес", – наголосив він.

Вибори на Донбасі можуть провести разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року. Другий варіант – позачергові вибори в ОРДЛО пройдуть навесні-влітку.

На запитання, чи можливо організувати вибори на окупованих територіях восени 2020 року, Кошель також не має чіткої відповіді. За його словами, усе "залежатиме від швидкості процесів щодо повернення контролю над окупованими територіями".

Теоретично ми могли б говорити про вибори на осінь наступного року,

– додав Кошель.

Окрім того, у КВУ виступають проти окремого закону для проведення виборів на окупованих територіях. Там наголошують, що чинне законодавство дозволяє провести повноцінний виборчий процес.

Як можуть відбутися вибори Донбасі?

Українська сторона 1 жовтня підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – вона визначає умови для проведення виборів на окупованих територіях.