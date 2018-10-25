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      Не лягайте спати голодними, – дієтолог про секрети доброго сну

      532 Читать новость на русском
      Не треба лягати спати голодними
      Не треба лягати спати голодними / 4mama

      Восени, коли за вікном все рідше з'являється сонце, а з ним і вітамін D, люди починають гостріше відчувати занепад сил, сонливість, та поганий настрій.

      Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.

      З її слів, восени важливо нормально та повноцінно спати. Аби сон мав максимальну користь для організму, варто дотримуватись простих правил.

      Читайте також: 6 продуктів, які можна їсти перед сном без шкоди для фігури

      1. Не лягайте спати голодними, але і не переїдайте перед сном. Останній прийом їжі рекомендується робити за 3-4 години до сну.

      via GIPHY



      2. Варто не брати жодних електронних пристроїв хоча б за півгодини до сну, адже мерехтливий екран негативно впливає на вироблення гормону, який допомагає заснути – мелатоніну.

      3. Якщо є можливість для денного сну – використовуйте її. 15-20 хвилин – цього часу цілком достатньо для відновлення гормонів, ферментів і нервової системи.

      4. Прислухайтесь до свого організму – простежте, коли ввечері вас починає хилити на сон і привчіть себе лягати в цей час.

      5. Спіть не менше 7-8 годин на день – це підвищить продуктивність на роботі, покращить самопочуття, підніме настрій та зміцнить здоров'я.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Поради Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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