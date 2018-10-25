Не лягайте спати голодними, – дієтолог про секрети доброго сну

Восени, коли за вікном все рідше з'являється сонце, а з ним і вітамін D, люди починають гостріше відчувати занепад сил, сонливість, та поганий настрій.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.

З її слів, восени важливо нормально та повноцінно спати. Аби сон мав максимальну користь для організму, варто дотримуватись простих правил.

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1. Не лягайте спати голодними, але і не переїдайте перед сном. Останній прийом їжі рекомендується робити за 3-4 години до сну.





2. Варто не брати жодних електронних пристроїв хоча б за півгодини до сну, адже мерехтливий екран негативно впливає на вироблення гормону, який допомагає заснути – мелатоніну.



3. Якщо є можливість для денного сну – використовуйте її. 15-20 хвилин – цього часу цілком достатньо для відновлення гормонів, ферментів і нервової системи.



4. Прислухайтесь до свого організму – простежте, коли ввечері вас починає хилити на сон і привчіть себе лягати в цей час.

5. Спіть не менше 7-8 годин на день – це підвищить продуктивність на роботі, покращить самопочуття, підніме настрій та зміцнить здоров'я.

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