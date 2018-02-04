Не "Македонія": близько 1,5 мільйона греків вийшли на мітинг в Афінах

Греки заповнили центральну площу Синтагма і прилеглі вулиці навколо неї, виступаючи проти використання слова "Македонія" в назві колишньої Югославської республіки.

У столиці Греції Афінах близько 1,5 мільйона людей зібралися на акції протесту проти використання назви "Македонія" сусідньою країною, пише Protothema. За даними видання, сотні тисяч греків заповнили центральну площу Синтагма і прилеглі вулиці навколо неї з плакатами, транспарантами і грецькими прапорами.

При цьому багато людей приїхали в національних костюмах грецької провінції Македонія.

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Водночас грецька поліція заявила, що в акції протесту беруть участь 140 тисяч людей, тобто вдесятеро менше, ніж заявляють організатори. Учасники акції з’їжджалися в Афіни з усіх куточків Греції, в тому числі з Криту, Пелопоннесу та Іонічних островів.

Як відомо, це вже другий такий масовий протест, який відбувається в Греції.