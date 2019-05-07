19:57
7 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, 6 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Не має сумнівних доходів та родичів, – аналітики про голову Антикорупційного суду

      142 Читать новость на русском
      Олена Танасевич
      Олена Танасевич / radiosvoboda.org

      Новообрана голова Антикорупційного суду Олена Танасевич має прозорі статки, не приймала сумнівних рішень і не задіяна в корупції.

      Про це у коментарі 24 каналу розповів Іван П'ятак, старший аналітик "ЧЕСНО. Фільтруй суд".

      Читайте також: Головою Антикорупційного суду в Україні стала Олена Танасевич

      Він підтвердив інформацію, вказану на сайті "ЧЕСНО.Суду", про те, що аналітики не знайшли будь-яких порушень щодо критеріїв доброчесності Танасевич.

      П'ятак пояснив, що перевіряли всю інформацію у вільному доступі на основі документів, що містяться в досьє кандидата на посаду: майнові декларації, декларації доброчесності, родинні зв'язки та інші відомості.

      Перевірялася інформація на предмет 5 критеріїв доброчесності: непричетність до корупції або кримінальних правопорушень, наявність прозорих статків та відповідність стилю життя задекларованим статкам, непричетність до порушення прав людини, дотримання етичних правил та непричетність до ухвалення сумнівних рішень,
      – уточнив він.

      Відповідаючи на питання, коли зможе запрацювати Антикорупційний суд, Іван П'ятак висловив спільне бачення "ЧЕСНО. Фільтруй суд" – до кінця літа-на початку осені ця судова установа почне свою роботу, вважають аналітики.

      Читайте також: Завершився відбір до Антикорупційного суду: скільки суддів із заплямованою репутацією

      Що таке Вищий антикорупційний суд і як його створювали?
      Орган судової влади, який буде розглядати справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.
      Закон про створення Вищого антикорупційного суду було ухвалено в червні 2018 року. Восени кандидати до ВАС пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.

      Судді ВАС повинні відповідати таким вимогам:
      - мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;
      - суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";
      - мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

      6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів обрала переможців конкурсу на посади у Вищому антикорупційному суді України. За її поданням 11 квітня Президент Петро Порошенко призначив своїми указами на посади 38 суддів ВАС та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За словами гаранта, серед них є судді, науковці і адвокати.

      Повний список суддів Вищого антикорупційного суду – дивіться тут.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      12339
      Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      сьогодні , 19:10 Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
      Анастасія Ковач-Петрушенко 16671
      Версальська угода – перше приниження Німеччини, яке закінчилось Другою світовою війною
      сьогодні , 19:03 Версальська угода – перше приниження Німеччини, яке закінчилось Другою світовою війною
      Борис Немировський 284
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      сьогодні , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      775
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 15716
      Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      сьогодні , 18:50 Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      Ірина Поліщук 2260
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук