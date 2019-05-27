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      Не маємо права опускати руки, – Вакарчук зі сцени згадав Донбас і полонених моряків

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      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Фронтмен гурту "Океан Ельзи" та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук наголосив, що кожен українець мусить робити те, що Україна від нього вимагає. За словами музиканта, так слід чинити принаймні заради поранених на Донбасі бійців, що у госпіталях демонструють справжню силу духу та серця , та родичів полонених Росією моряків.

      Як наголосив він у промові, яку він виголосив під час під час унікального концерту в Києві, поки люди займаються своїми звичними справами, на Донбасі йде війна та там гинуть люди.

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      В часи, коли ми займаємось своїм життям, кар’єрами, виховуємо дітей, їздимо відпочивати. Клянем один одного у Facebook, хто є кращим кандидатом у президенти. В цей саме час на Сході України йде війна, і хлопці та дівчата, що захищають нас там, – вони роблять це, попри погоду як астрономічна, так і політичну. Вони роблять це, пожертвувавши власними інтересами, вони роблять це у холод і спеку, вони роблять це, ризикуючи найдорожчим, що у них є, – здоров’ям і життям. І на жаль, часом віддають його,
      – підкреслив Вакарчук.

      Також він згадав нещодавній візит до госпіталю у Харкові. За словами лідера "Океану Ельзи, він часто відвідує госпіталі та дуже часто ходить конкретно у вищезазначений харківський.

      "Але я цього разу побачив там покалічених тілом хлопців, але таких сильних духом, таких сильних серцем. І ось, коли бачиш їх, то заради них хочеться робити всі ті речі, які ми будемо робити разом із вами", – додав новоспечений політик.

      Також він згадав Віктора Сороку, батька полоненого Василя Сороки, який подарував йому браслет на концерті в Одесі та обняв.

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      Ми віримо, що все буде добре. І знаєте, ми не маємо права у цей момент опускати руки, відвертатися, стояти осторонь – ми мусимо робити, кожен на своєму місці, те, що наша країна потребує від нас,
      – додав Вакарчук.

      Після промови Вакарчук виконав пісню "Мить". Музикант зауважив, що "це низький уклін тим воїнам, які роблять нашу країну сильнішою та дають можливість навіть сьогодні стояти на цій сцені та глядачам – перед нею".

      Промова Святослава Вакарчука на коцерті у Києві: 24 канал 

       

      якими ще заявами відзначався нещодавно святослав вакарчук: 
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      26 травня
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      Теги: Новини України LifeStyle Новини політики Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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