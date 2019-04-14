Не маємо стати на ті ж самі граблі, – Гройсман про парламентські вибори-2019

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман навіть і думати не хоче, що парламентські вибори 2019 року можуть не відбутися. Однак, точна дата плебісциту ще може змінитися, але, за його словами, це великого значення не має. Водночас він зауважив, що українці не мають стати на ті ж самі граблі, на які ставали вже не раз.

Як наголосив український прем’єр Володимир Гройсман, парламентські вибори в Україні все ж відбудуться у 2019 році. Водночас він підкреслив, якщо їх доведеться провести достроково, то це не є проблемою.

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Вибори будуть у 2019 році, а чи місяцем раніше чи пізніше, то це вже не має такого великого значення. На мій погляд, треба використати цей період між президентськими та парламентськими виборами для зміни системи. Якщо це не відбудеться, то ми станемо на ті ж самі граблі, на які ставали вже не раз. Треба змінювати систему, щоб вона проводила нових людей, а нові люди повинні змінювати ситуацію в країні,

– зауважив очільник Кабміну у ефірі телеканалу ICTV.

Щодо участі у парламентських виборах, то посадовець переконує, що готується до цього. Щоправда, з якою політичною силою це робитиме, Гройсман не вказав.

"Я ніколи не приховував те, що братиму участь у парламентській виборчій кампанії, тому що вважаю, що ще багато треба зробити. І для цього потрібною є розумна більшість, розумна коаліція в українському парламенті зразка 2019 року. Тоді Україна стабільно розвиватиметься", – констатував прем’єр-міністр України.

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Водночас спікер українського Андрій Парубій заявив, що після виборів президента, другий тур яких заплановано на 21 квітня, Рада продовжить працювати без змін. За його словами, вони та уряд працюватимуть до кінця жовтня.

Ми маємо чітко розроблений план розвитку економіки та підняття соціальних стандартів для українців. Ми будемо над цією програмою працювати, незалежно від того, як відбудуться президентські вибори. І ніхто не зможе перешкодити парламенту провести цей пакет реформ. Ми у дуже щільній співпраці і з прем'єр-міністром Гройсманом, і з урядом, і з комітетами реалізовуємо цю спільну стратегію,

– зазначив Парубій.

Що відомо про парламентські вибори 2019 року? Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.



Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи мають скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.