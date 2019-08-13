Не мають права просити: Україна різко відповіла на прохання окупантів "повернути" воду з Дніпра

Крим є територію України, тому російські окупанти не можуть ставити у міждержавних відносинах питання, пов’язані з анексованим півостровом.

Окрім того, Дніпро не тече по територію Криму, і Україна не перекривала його русло ріки, а заблокувала канал на материковій частині. І на це держава має повне право. Так, на заяву російських окупантів на півострові щодо переговорного процесу про повернення води з Дніпра на територію Криму відповів представник президента Антон Кориневич.

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Річ у тім, що окупаційна влада Криму заявила про свій намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною. Він має стосуватися пропуску на півострів вод річки Дніпра. При цьому воду з ріки окупанти називають "своєю".

Так, представник президента у Криму Антон Кориневич по суті відповів на слова загарбників. Він зауважив, що Крим – це Україна, тому питання, пов’язані з півостровом може ставити лише Україна.

Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло річки, а технологічну споруду (канал), яка розташована на території України. На це Україна має повне право,

– наголосив він.

Окрім того, Кориневич додав: за всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає.

"В цілому, саме держава-окупант повинна відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Тож усі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя", – підсумував представник президента на півострові.

Цікаво! Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Як? Через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне річище Дніпра з півостровом. Втім, після анексії Криму у 2014 році постачання води на півострів зупинили.



Тепер запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Проте екологи б’ють на сполох: часте використання води з підземних джерел може призвести до засолення ґрунтів. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Чи серйозні проблеми Криму з водою?Так. Приміром, влітку 2018 року Крим накрила потужна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її річище повністю висохло.



Екологічний стан в окупованому Криму є катастрофічним. Частина півострова знищена посухою через нестачу води.