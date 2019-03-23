Не міг оплатити собі лікування: на Сумщині чоловік сам собі відрізав ступню через гангрену

У місті Охтирка, що на Сумщині, 62-річний чоловік через фінансову скруту не міг дозволити собі оплатити лікування гангрени на нозі. Через безвихідь хворий сам собі відтяв ступню. Зрештою, Володимира Твердохліба таки госпіталізували і лікуватимуть безкоштовно.

Про моторошну історію стало відомо завдяки собаці. 20 березня до поліції подзвонив чоловік і повідомив, що його пес притяг на город людську стопу. Правоохоронці почали перевірку території. Зокрема, звернулись до лікувальних установ, пише місцеве видання "Роксолана Макси".

Читайте також: Все почалося з кашлю: на Рівненщині від кору померла 9-річна дівчинка

У лікарні дізнались про Володимира Твердохліба, який минулоріч на будівництві наступив на цвях. Рана довго не гоїлася і розвинулася у гангрену. За словами медиків, чоловік мав на ступні гангрену у важкій стадії. Лікування потребувало 30 тисяч гривень, проте хворий таких грошей не мав. Тож добровільно відмовився від госпіталізації.

Нога у чоловіка продовжувала гнити, і він переживав сильні болі. Після того, як стопа відгнила і висіла практично на сухожиллях, Твердохліб наважився на відчайдушний крок – взяв кухоного ножа і відрізав собі ступню. Кінцівку співмешканка викинула на вулицю, де її і знайшов собака.

Коли всі ці події набули розголосу і жваво обговорювались у місті, чоловіка таки госпіталізували і погодились лікувати безкоштовно. Лікарі кажуть, що хворому доведеться перенести ще одну ампутацію – у межах здорових тканин, на рівні стегна.

Чоловіка, який сама собі ампутував стопу, госпіталізували: відео