Не минуло і 45 хвилин, як Зеленський порушив Конституцію, – В'ятрович про розпуск Ради

Президент Володимир Зеленський порушив Конституцію України оголосивши під час інавгурації про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Про це сказав голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

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Не минуло і 45 хвилин після присяги на Конституції, як президент Зеленський порушив цю Конституцію, оголосивши про розпуск парламенту,

– вказав В'ятрович.

Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації сказав, що українці хочуть не слів, а дій. Тому, він закликав парламентарів працювати і за два наступні місяці набрати "непогані бали на дострокові парламентські вибори".

Після цього, чинний президент Зеленський заявив: "Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання".

Зауважимо, чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.



За яких умов можна розпустити парламент

Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.



Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.



Що треба знати про розпуск Верховної Ради, дивіться інфографіку