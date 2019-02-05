Не минуло й 28 років: з'явилися фото унікальної реліквії, яку нарешті повернула УПЦ МП

Унікальну плащаницю 19 століття повернули зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври до Національного Музею народної архітектури та побуту України.

Реліквію повернули через 28 років, повідомляє прес-служба Міністерства культури.

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"Через 28 років до основного місця зберігання та обліку – фондів Національного Музею народної архітектури та побуту України зі Свято–Успенської Києво–Печерської Лаври (чоловічого монастиря УПЦ) повернуто унікальний музейний предмет державної частини Музейного фонду України – Плащаницю ХІХ століття", – ідеться в повідомленні.



УПЦ МП повернула унікальну плащаницю/ Джерело: Мінкульт

Наприкінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову. Згодом міністерство культури України перевірило основний та науково-допоміжний фонд Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Комісія не дорахувалася 10 предметів.

Що це за реліквія і чому так довго?Плащаниця походить із села Дорогинка Фастівського району Київської області. Її передали на тимчасове зберігання до Свято–Успенської Києво–Печерської Лаври ще у квітні 1991 року. До музейного фонду її мали повернути вже 30 травня. Однак, за згодою тодішніх керівників Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, термін перебування Плащаниці в Лаврі неодноразово продовжувався.



У 2009 році Архієпископ Вишгородський, намісник Свято–Успенської Києво–Печерської Лаври Павло листом поінформував Музей про відсутність плащаниці. Усі подальші перемовини про повернення були безрезультатними. Лише на початку 2019 року за результатами проведеної Мінкультури роботи Українська православна церква повернула реліквію до фондів Національного Музею народної архітектури та побуту України.