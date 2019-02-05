22:57
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, сьогодні
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, сьогодні
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Не минуло й 28 років: з'явилися фото унікальної реліквії, яку нарешті повернула УПЦ МП

      7478 Читать новость на русском
      УПЦ МП повернула унікальну плащаницю
      УПЦ МП повернула унікальну плащаницю / Фото з відкритих джерел

      Унікальну плащаницю 19 століття повернули зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври до Національного Музею народної архітектури та побуту України.

      Реліквію повернули через 28 років, повідомляє прес-служба Міністерства культури.

      Читайте також: Яку шкоду завдали московські попи Києво-Печерській лаврі

      "Через 28 років до основного місця зберігання та обліку – фондів Національного Музею народної архітектури та побуту України зі Свято–Успенської Києво–Печерської Лаври (чоловічого монастиря УПЦ) повернуто унікальний музейний предмет державної частини Музейного фонду України – Плащаницю ХІХ століття", – ідеться в повідомленні.

      УПЦ МП повернула реліквію
      УПЦ МП повернула унікальну плащаницю/ Джерело: Мінкульт

      Наприкінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову. Згодом міністерство культури України перевірило основний та науково-допоміжний фонд Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Комісія не дорахувалася 10 предметів.

      Що це за реліквія і чому так довго?Плащаниця походить із села Дорогинка Фастівського району Київської області. Її передали на тимчасове зберігання до Свято–Успенської Києво–Печерської Лаври ще у квітні 1991 року. До музейного фонду її мали повернути вже 30 травня. Однак, за згодою тодішніх керівників Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, термін перебування Плащаниці в Лаврі неодноразово продовжувався.

      У 2009 році Архієпископ Вишгородський, намісник Свято–Успенської Києво–Печерської Лаври Павло листом поінформував Музей про відсутність плащаниці. Усі подальші перемовини про повернення були безрезультатними. Лише на початку 2019 року за результатами проведеної Мінкультури роботи Українська православна церква повернула реліквію до фондів Національного Музею народної архітектури та побуту України.

      blog_ava
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні
      143000
      Теги: Новини політики Новини України Релігія УПЦ МП Міністерство культури України Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 лютого: відсторонення Супрун, держзрада Медведчука
      сьогодні , 22:50 Головні новини 5 лютого: відсторонення Супрун, держзрада Медведчука
      40
      Крымская черная дыра
      сьогодні , 22:05 Крымская черная дыра
      Блог Соцмережі 444
      Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      сьогодні , 21:00 Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      Леонід Остальцев 106
      Медведчук "під ковпаком" прокурорів: хто ще та за що?
      сьогодні , 20:01 Медведчук "під ковпаком" прокурорів: хто ще та за що?
      Наталя Ромашова 839
      Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 19:01 Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 750
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук