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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      24 Канал Блоги Дмитро Дубілет
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Дмитро Дубілет

      Не минуло й трьох місяців, – Дубілет про те, як будуть боротися із рейдерством нерухомості

      243
      Ми зробили ще один крок, який допоможе знизити рейдерство в Україні
      Ми зробили ще один крок, який допоможе знизити рейдерство в Україні / Фото з відкритих джерел

      Ми зробили ще один крок, який допоможе знизити рейдерство в Україні.

      Одним зі способів рейдерства нерухомості є злам комп'ютерів реєстраторів (наприклад, нотаріусів). Заразивши комп'ютер реєстратора, зловмисник від його імені переписує майно жертви. (До речі, привіт усім, хто вважає, що цифрові підписи на "захищених носіях" – це надійно. Сподіваюся, до цих "флешек" ми ще доберемося).

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      Цікаво, що якщо ніякого зламу не було і реєстратор сам зробив незаконне дію, він міг завжди сказати, що його комп'ютер зламали.

      Для боротьби з цією проблемою держава планувала змусити реєстраторів купувати якийсь складний програмно-апаратний комплекс і встановлювати його на кожен комп'ютер... Це були б не абиякі витрати.

      Мені ця ситуація нагадала інтернет-банки 10-річної давнини. Тоді люди ставали жертвами вірусів і втрачали гроші, а банки постійно просили їх оновлювати антивіруси. Але потім відсоток шахрайств різко впав. Чому? Правильно, завдяки другому фактору авторизації, або, простіше, SMS-паролям.

      Приблизно з такими аргументами ми переконали колег згорнути дорогу програму захисту та замість цього зробити другий фактор авторизації. Хіба що замість витрат грошей на SMS-паролі я запропонував Google Authentificator. На щастя, він безкоштовний.

      Тепер для проведення будь-якої дії реєстратору потрібно буде скористатися не тільки своїм електронним підписом, а й ввести код зі свого смартфона. Зламати і комп'ютер, і смартфон одночасно фактично неможливо.

      І ось, нарешті, ми виставили цю доробку у бій. Не минуло й трьох місяців! Хоч я у вересні, недосвідчений, думав, що можна це зробити за 2 тижні…

      Поки що другий фактор є опцією (користуючись нагодою, запрошую всіх реєстраторів негайно її активувати!). Але я сподіваюся, що незабаром Мін'юст зробить його обов'язковим для всіх без винятку.

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      Автор: Дмитро Дубілет
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Дмитро Дубілет Бізнес
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