Не мовчіть, – блогер Юрій Дудь засудив беззаконня в Росії на врученні премії "Людина року"
Журналіст Юрій Дудь втретє став володарем премії "Людина року" журналу GQ. Під час промови він закликав присутніх не оминати увагою та не мовчати про політичні проблеми і беззаконня, які існують в Росії.
Блогер отримав премію "Людина року" як документальний режисер і головна особа російського YouTube.
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Зі сцени Дудь звернувся до присутніх і підняв тему політичних проблем Росії. Він закликав колег не мовчати про політичні репресії, поліцейське "беззаконня" і фальсифікації на виборах.
Коли в Росії наступного разу будуть бити чергових простих перехожих кийками, коли будуть красти наступний вагон державних грошей, коли будуть вкидати нову пачку макулатури у виборчу урну, я дуже прошу вас говорити про це, а не мовчати,
– сказав Дудь.
Він зауважив, що ймовірно багато людей оминають тему політичного свавілля Кремля, адже бояться втратити роботу та можливість самореалізовуватися. Проте, за словами блогера, "той у кого є мізки і руки, ніколи не помре від голоду і нудьги, а зможе знайти роботу".
"Мовчання вже перестало бути рятівним оберегом. Якщо ти мовчиш, це не означає, що ти в будиночку. Прийти можуть в будь-який будинок, навіть якщо він розташований на Рубльово-Успенському шосе. А якщо немає різниці, то я не розумію, чому нам треба зустрічати свавілля мовчанням, а не лицем до лиця", – наголосив Дудь.