12:48
11 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, 10 вересня
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, 10 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ

      Не мовчіть, – блогер Юрій Дудь засудив беззаконня в Росії на врученні премії "Людина року"

      1250 Читать новость на русском
      Блогер Юрій Дудь розповів про беззаконня в Росії
      Блогер Юрій Дудь розповів про беззаконня в Росії / peopletalk.ru

      Журналіст Юрій Дудь втретє став володарем премії "Людина року" журналу GQ. Під час промови він закликав присутніх не оминати увагою та не мовчати про політичні проблеми і беззаконня, які існують в Росії.

      Блогер отримав премію "Людина року" як документальний режисер і головна особа російського YouTube.

      Важливо: Вибори в Росії: партія Путіна втратила третину місць у регіонах

      Зі сцени Дудь звернувся до присутніх і підняв тему політичних проблем Росії. Він закликав колег не мовчати про політичні репресії, поліцейське "беззаконня" і фальсифікації на виборах.

      Коли в Росії наступного разу будуть бити чергових простих перехожих кийками, коли будуть красти наступний вагон державних грошей, коли будуть вкидати нову пачку макулатури у виборчу урну, я дуже прошу вас говорити про це, а не мовчати,
      – сказав Дудь.

      Він зауважив, що ймовірно багато людей оминають тему політичного свавілля Кремля, адже бояться втратити роботу та можливість самореалізовуватися. Проте, за словами блогера, "той у кого є мізки і руки, ніколи не помре від голоду і нудьги, а зможе знайти роботу".

      "Мовчання вже перестало бути рятівним оберегом. Якщо ти мовчиш, це не означає, що ти в будиночку. Прийти можуть в будь-який будинок, навіть якщо він розташований на Рубльово-Успенському шосе. А якщо немає різниці, то я не розумію, чому нам треба зустрічати свавілля мовчанням, а не лицем до лиця", – наголосив Дудь.

       

       

      blog_ava
      Люди вистрибували з вікон: моторошні фото трагедії 11 вересня у США
      сьогодні
      9610
      Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сьогодні , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 938
      Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      сьогодні , 11:09 Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      779
      Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      сьогодні , 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      Ігор Саджениця 757
      Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      сьогодні , 10:24 Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      3943
      Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      сьогодні , 09:55 Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      Євгенія Мазур 1082
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук