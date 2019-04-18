Не можна не пов'язувати історію "Приватбанку" з виборами, – журналіст

Про свіжі рейтинги соціологічних опитувань, інтерв'ю Володимира Зеленського для "РБК-Україна" та скасування націоналізації "Приватбанку" в прямому ефірі 24 каналу розповів заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький.

Про скасування націоналізації "Приватбанку"

– Якщо його таки повертатимуть попередньому власнику, то робитимуть це вже за наступного президента. Окружний адмінсуд Києва має зараз, напевно, найгіршу репутацію в Україні. Адже це той суд, який фактично не потрапив під реформу. До тих суддів, які там працюють є дуже багато питань.

Що відомо про суддів які ухвали рішення про скасування націоналізації "Приватбанку" – читайте в матеріалі 24 каналу

– Не можна не пов'язувати історію "Приватбанку" з виборами. Адже його націоналізація – це особиста образа для Коломойського. Ні для кого не секрет, що він вважає Порошенка своїм особистим ворогом.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?"Приватбанк" працює на ринку України з 1992 року, був і є найбільшим банком за обсягом активів. Проте після кризи у банківській системі України уряд 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови.



Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, через яку вони втратили свої акції, незаконною. А от "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, у червні 2018 року НБУ подав позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.

Про рейтинги перед другим туром виборів

– Соціологія свідчить про те, що навіть серед тих 20%, які не визначилися зі своїм вибором, не всі віддадуть свій голос комусь одному з кандидатів. Якщо вірити соціології, то другий тур буде доволі прогнозованим.

– Ці два тижні між першим та другим туром показали: чимало речей, до яких вдавалася команда чинного президента, насправді просто не працюють на того виборця, який в першому турі голосував за когось з інших кандидатів. Антирейтинг важко долати.

Про інтерв'ю Зеленського для "РБК-Україна"

– На початку свого інтерв'ю Зеленський сказав, що люди, які приходять до штабу, його підтримують. Тобто не обов'язково, що вони – його команда. Він постійно наголошував, що команда ще не визначена.

Я б не говорив, що тих, кого ми бачимо зараз на телеекранах, ми побачимо згодимо у посадових кріслах,

– зазначив Будерацький.

– Те, що не встигли поставити якісь питання, то у нас (видання "Українська правда" – ред. 24 канал) було так само. У Зеленського чітко регламентують все. У певний момент кажуть: давайте, закругляйтесь – скільки би питань у вас не було.

– Питання про мову доведеться піднімати. Чимало законів в Україні прописані так, що вони зобов'язують посадових осіб володіти українською мовою не тільки на рівні розуміння, а й спілкування. Президент повинен спілкуватися державною мовою.

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