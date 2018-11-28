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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Не можна обманювати країну, а при цьому говорити, що ти патріот, – політолог про Порошенка

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      Наслідки воєнного стану непередбачувані
      Наслідки воєнного стану непередбачувані / УНІАН

      Після введення воєнного стану буде багато непередбачуваних наслідків. Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      Як зазначає політолог, цікаво, діятимуть звичайні цивільні суди чи з'являться військові трійки, як передбачено законом? Можна зробити військову цензуру. Як було в Польщі під час воєнного стану – коли під час трансляції передачі відключали звук. За словами Небоженка, військовий цензор має право не просто дозволяти чи ні трансляцію передачі, а припиняти їх.

      Ідея Порошенка з воєнним станом проста – стати патріотом номер один. Це правильно в кабінетному піарі. Та не буває патріотів-шахраїв. Може бути бізнесмен-шахрай. А патріот може бути жертовним. Але не шахраєм. Не можна обманювати країну, а при цьому говорити, що ти патріот,
      – підкреслює Віктор Небоженко.

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      Він також додає: якщо нічого не робити після указу, то всі сміятимуться з такого піар-ходу Порошенка. Тому після введення воєнного стану може бути все, що завгодно. За 30 днів можна пересадити півкраїни.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала Верховна Рада на екстреному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запроваджений з 26 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, міститися в Указі Президента.

      Що потрібно знати про воєнний стан. Відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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