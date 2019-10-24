Не можна прочитати 200 правок за годину: суперечка депутатів від "Голосу" та "Слуги народу"

Про перевірку депутатів на поліграфі, про хабарництво та групи впливу у монобільшості, про тексти законопроєктів та розкол в партії "Слуга народу" – у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі говорили народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова, політолог Олексій Мінаков, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура та членкиня наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко.

Про перевірку депутатів на поліграфі

Тетяна Козаченко: Перевірка на поліграфі – це не лише перевірка на обладнанні. Це комплекс, в якому чималу роль відіграє психолог-поліграфолог. Саме від його кваліфікації залежить те, наскільки якісно підготують питання та інтерпретують реакції. У разі непрофесійності психолога, поліграф можна обманути.

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Тетяна Козаченко: Зробити це складно, адже будь-чия особиста підготовка не має більшого результату, ніж кваліфікація психолога, який працює над цією процедурою. Це найбільший та найважливіший критерій – його професійність. Все інше – вторинне. Від кваліфікації поліграфіста залежить дуже багато чого.

Тетяна Козаченко: Адже саме психолог ставить відповідні питання, і ці питання мають спеціальну методологію. Вони різні: можуть бути нейтральні, контрольні на реакції і важливі. Не більше, наприклад, п'яти важливих питань може бути взагалі поставлено. Не на всі питання він повинен знайти відповіді. Тому порядок і чергування цих питань, а після цього сукупність фізіологічного реагування – це не так просто.



Тетяна Козаченко

Тетяна Козаченко: Ми говоримо про електропровідність шкіри, ми говоримо про глибину та чистоту дихання, ми говоримо про тиск. Ви можете собі запевнити будь-що, але контролювати всі фізіологічні в такому порядку ви не можете.

Тетяна Козаченко: Питання непрофесійного поліграфолога можуть спричинити хвилювання в опитуваного через певні емоційні асоціації. Якщо у нього немає досвіду, він неправильно зробив питання, неправильно їх підготував, якщо він вас спитав – і ви зреагували, захвилювалися, тому що у вас є інші асоціації – він може отримати неправильну відповідь.

Як можна обдурити поліграф

Олександра Устінова: Для того, аби поліграфолог якісно провів дослідження, він повинен мінімум 2-3 години провести з людиною ще до того часу, як почати ставити питання. Він повинен зрозуміти, яким чином ставити питання. Крім того, треба розуміти, що питання до колишніх міліціянтів і до експрокурорів мають бути абсолютно різні.

У випадку, коли, наприклад, на поліграфі перевіряють лікаря, то він скаже, що він не брав хабар і це буде правда. Бо він щиро переконаний, що гроші, які він отримує, це винагорода чи подяка, а не хабар. І у цій ситуаціях він не збреше, хоча для інших людей – це буде брехня. Ці 2 – 3 години потрібні для того, аби зрозуміти психологію людини та, можливо, змінити формулювання питань,

– сказала Олександра Устінова.

Тетяна Козаченко: Варто звернути увагу на один важливий момент – щире сприйняття і щирі переконання опитуваного. Адже якщо він не вважає хабар хабарем, то і відповідь буде відповідна.

Тетяна Козаченко: Уявіть, що поліграф інтерпретує ваші показники і ваше сприйняття. І тут дуже важливо не те, в чому ви себе впевнили, а які ваші щирі переконання. Бо якщо ви впевнені, що ви не берете і не крадете, і взагалі це не хабар, то вважайте, що поліграфолог може деякі моменти гіпотетично не виявити.

Що буде з депутатом-хабарником

Олександр Качура: Навіть якщо поліграф покаже, що якийсь депутат брав хабар, але сам він у цьому не зізнається, то його виженуть з партії, але свій депутатський мандат він таки збереже.

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Олександр Качура: Якщо нардеп-хабарник дійсно брав гроші та визнає це, то він має вийти на трибуну і зізнатися. Якщо будуть доведені факти, то він понесе законну відповідальність. Треба зрозуміти, що не буде взагалі депутатської недоторканності з наступного року.

Суперечка нардепки від "Голосу" та "слуги народу"

Олександра Устінова, народна депутатка від "Голосу", посперечалася з Олександром Качурою – нардепом зі "Слуги народу". Вона заявила, що депутати інших фракцій не мають можливості вчасно ознайомитися із законопроєктами перед голосуванням. За її словами, інколи тексти роздають за годину до початку, через що їх неможливо розглянути навіть фізично.

Олександра Устінова: Я вам як депутат з іншої фракції скажу, що почніть роздавати за кілька діб інформацію про ті законопроєкти, які будуть голосуватися в день голосування! Тому що ви розповідаєте, що ви хочете громадянам "пятілєткі" свої оголошувати. Вибачте, але я, як представник парламенту, не знаю іноді, що я в цей день буду голосувати.



Олександра Устінова

Олександр Качура: У вас є представник в погоджувальній раді, який буде в понеділок затверджувати і погоджувати.

Олександра Устінова: Олександре, ви брешете. Тому що те, що погоджується на погоджувальні раді, і те, що потім виноситься в зал – це дуже часто різні речі.

Олександр Качура: Ну як це так?

Олександра Устінова: Ось так. В нас закони з'являються в останню секунду, коли нам приходять і роздають тексти, які ти навіть не бачив, і кажуть: "Голосуйте!"

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Олександр Качура: У нас є на сесію заплановано, що ми повинні проголосувати. Тому якщо у вас такі потужні спеціалісти – у вас багато є і з грантових організацій представників – нехай вони проаналізують, що і які законопроєкти заздалегідь. Не чекайте, поки ми зараз винесемо. Є вже список всього, що ми можемо на цій сесії розглядати. І ви не можете сказати, що це не так! І ви можете вже зараз проаналізувати і зробити висновки...

Тетяна Козаченко: Вам кажуть – тексту немає! Як вони повинні його проаналізувати? Вони повинні бути екстрасенсами і десь собі його уявити?

Олександр Качура: Все є, можливо, вносяться якісь зміни...

Олександра Устінова: Це неправда! Я вам можу назвати приклад ось цього дуже болючого законопроєкту з правками Лозового №1009, який голосували кілька разів. У нас за півтори години до комітету не було фінальної таблиці, вибачте, де було більше ніж 200 правок. Покажіть мені людину, яка може прочитати таку кількість правок за годину! Це неможливо фізично!

Про законопроєкт проходження поліграфу

Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів, що ініціює у Раді зміни до закону про обрання народних депутатів. Він пропонує, щоб кандидати у депутати перед виборами подавали до ЦВК довідку від психолога, нарколога та поліграфіста. А потім кожного року у жовтні проходили перевірку.

Проте адвокатка та членкиня наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко та народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова у студії "Політанатомії" почали критикувати "слугу народу" за його ініціативу.

Олександр Качура: У колег адвокатів є своя самоврядна організація, яка в тому числі займається видачею свідоцтв кваліфікації. У мене теж є ідея створити таку ж самоврядну організацію.

Тетяна Козаченко: Я хочу нагадати, що адвокатура передбачена в Конституції як єдиний інститут захисту прав і свобод людей.

Олександр Качура: І в чому суть?

Тетяна Козаченко: В тому, що він передбачений в КПК, що це єдина можливість представляти в судах людей. У нас монополія адвокатів. Державний реєстр і реєстрація, просто порядок видачі документів іде через органи, забезпечує незалежність.

Олександр Качура: У багатьох країнах при Мін'юсті адвокатів реєструють.



Олександр Качура

Олександра Устінова: У якій країні треба довідка поліграфолога, щоб балотуватися?

Олександр Качура: І в Україні буде, я думаю. І ще цей законопроєкт передбачає, що кожен жовтень народний депутат повинен буде проходити поліграф.

Тетяна Козаченко: І ще 10 раз віджатися від підлоги – це вам також треба туди вставити. Для того, що ви хоче, щоб це було розумно.

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Олександра Устінова: Ви сходили в асоціацію поліграфологів, чудово пройшли і після того пропонуйте законопроєкт, яким долю всіх народних депутатів в Україні вирішуватиме ця організація. Я правильно розумію?

Олександр Качура: Ні, не правильно. Я вам ще раз кажу, що при подачі це не тільки одна організація. У нас дуже багато поліграфологів.

Олександра Устінова: Ні, асоціація у нас одна.

Олександр Качура: Так, мене поліграфологи підкупили. Не я, а вони мене, мабуть (сміється). Це у нас такі бартерні відносини з ними.

Тетяна Козаченко: От ви отримували довідку нарколога у своєму житті?

Олександр Качура: Так.

Тетяна Козаченко: А можете нам розповісти процедуру, наскільки серйозно вас оглянули, протестували, взяли аналізи й перевірили.

Олександр Качура: Спочатку отримував, коли помічником адвоката ставав, потім коли адвокатом. Так само проходив усі довідки, як і ви.

Тетяна Козаченко: Знаєте, скільки часу це займає?

Олександр Качура: 2-3 дні.

Тетяна Козаченко: Ні, це займає одну хвилину. І не завжди вас навіть дивляться.

Олександр Качура: Якщо у вас таке свідоцтво, то у мене інше.

Тетяна Козаченко: Практика порядку видачі документів в Україні взагалі говорить про те, що будь-які теми використовуються для того, щоб перешкодити людині. Не ви обмежуєте право людей голосувати за тих, кого вони вважають за потрібне.

Олександр Качура: Я поясню, ця інформація буде оприлюднюватися на сайті ЦВК, тому що кажуть, що у нас є дурні й інші.

Тетяна Козаченко: Іноді не просто кажуть, але й бачать.

Олександр Качура: Поруч з біографіями будуть всі документи. Проте це не будуть підстави, згідно моєї концепції, відмови народному депутату в реєстрації. Проте громадяни повинні знати, чи він не наркоман, чи психологічно врівноважена особа, чи він пройшов поліграф по тим питаннях, які встановив Кабінет міністрів.

Олександра Устінова: А яку відповідальність несуть поліграфологи чи Асоціація поліграфістів, що в принципі є громадськими об’єднаннями?

Олександр Качура: А яку відповідальність несе адвокат за неякісні послуги? Теж кваліфікаційна комісія, яка буде розглядати це питання.

Тетяна Козаченко: Ваша довідка, з якою має прийти кандидат в депутати, буде повністю нівельованою, тому що він має право обрати і пройти зібрати сто довідок. І вибрати ту, яка краща. Тому нема в цьому сенсу. Займайтеся, будь ласка, тими законопроєктами, які дійсно мають важливе значення для держави, а не є хайпом.

Олександр Качура: В продовження цього я хочу розповісти дуже гарний приклад. У нас є прокурор Костянтин Кулик, дружина якого показувала шикарні фото нових машин і квартир. І згадайте, чому кваліфікаційна комісія прокурорів закрила по ньому справу – тому що він пройшов поліграф. І сказав, що все чесно зароблено і то не моя дружина. Ми з нею випадково разом проживаємо і дитина спільна, але дружина не моя.