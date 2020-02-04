Не можна ставити Росію у кут, наче учня в школі, – посол Франції пояснив політику Макрона
Нещодавно Еммануель Макрон заявив, що готовий розвивати взаємини з Росією, незважаючи на тривалі конфлікти зі своїми сусідами. Франція не збирається утримувати РФ "в ізоляції".
Посол Франції Етьєн де Понсен в інтерв’ю "Громадському" заявив, що попередня стратегія не давала результатів.
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Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію – це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався нормандський саміт, не було жодного прогресу,
– зауважив дипломат.
Посол наголосив, що Макрон хоче відновити діалог з Путіним, але при цьому дотримуватися чітких та вимогливих умов.
Наша позиція абсолютно не змінилася ані стосовно територіальної цілісності України, ані стосовно санкцій проти Росії, які регулярно подовжувалися, в тому числі й зовсім недавно на рівні ЄС,
– наголосив посол Франції.
Довідка. Канада, ЄС та США ввели санкції проти громадян Росії за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Більше – тут.
За його словами, результатами нової стратегії нині є повернення до нормандського формату та відновлення довіри між Путіним та Зеленським. Він додав, що Росія є великим партнером, бо "у неї є військова сила, а також економічні потужності".
У нас є економічні інтереси в Росії, як і в України. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, не має сенсу. Потрібно з ними вести діалог,
– підсумував Етьєн де Понсен.
Що відомо про ставлення Макрона до Росії?
Європейські політичні оглядачі писали, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну.
Крім того, лише за останній місяць Еммануель Макрон провів дві телефонні розмови з Володимиром Путіним, ключовою темою яких була Україна та війна на Донбасі.
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