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      Не можна ставити Росію у кут, наче учня в школі, – посол Франції пояснив політику Макрона

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      Посол Франції пояснив політику Макрона щодо Росії / tass.ru

      Нещодавно Еммануель Макрон заявив, що готовий розвивати взаємини з Росією, незважаючи на тривалі конфлікти зі своїми сусідами. Франція не збирається утримувати РФ "в ізоляції".

      Посол Франції Етьєн де Понсен в інтерв’ю "Громадському" заявив, що попередня стратегія не давала результатів.

      Зверніть увагу: Макрон не вважає Росію ворогом НАТО

      Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію – це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався нормандський саміт, не було жодного прогресу,
      – зауважив дипломат.

      Посол наголосив, що Макрон хоче відновити діалог з Путіним, але при цьому дотримуватися чітких та вимогливих умов.

      Наша позиція абсолютно не змінилася ані стосовно територіальної цілісності України, ані стосовно санкцій проти Росії, які регулярно подовжувалися, в тому числі й зовсім недавно на рівні ЄС,
      – наголосив посол Франції.

      Довідка. Канада, ЄС та США ввели санкції проти громадян Росії за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Більше – тут.

      За його словами, результатами нової стратегії нині є повернення до нормандського формату та відновлення довіри між Путіним та Зеленським. Він додав, що Росія є великим партнером, бо "у неї є військова сила, а також економічні потужності".

      У нас є економічні інтереси в Росії, як і в України. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, не має сенсу. Потрібно з ними вести діалог,
      – підсумував Етьєн де Понсен.

      Що відомо про ставлення Макрона до Росії?

      Європейські політичні оглядачі писали, що Росія погодилася на новий нормандський саміт, зокрема, завдяки тому, що він пройде у Парижі. Мовляв, там Макрон зможе схилити Зеленського до поступок Путіну.

      Крім того, лише за останній місяць Еммануель Макрон провів дві телефонні розмови з Володимиром Путіним, ключовою темою яких була Україна та війна на Донбасі.

      До теми: Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Операція Об'єднаних сил Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Еммануель Макрон Володимир Путін Новини Франції
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