Не можна виключати нового нападу Росії на Україну, – експерт про військові навчання "Схід-2018"

У вересні на сході Росії пройдуть найбільші з часів СРСР військові навчання за участю китайських і монгольських збройних сил. РФ під час маневрів перевірить свій мобілізаційний потенціал та відпрацює ядерний удар. Окрім цього практично одночасне з навчаннями розгортання російського флоту біля берегів Сирії служить для стримування НАТО і підготовки до російсько-сирійської атаки на Ідліб.

Не можна виключати і того, що Кремль використає військові навчання "Схід-2018" для нового нападу Росії на Україну, пише у статті для ABC пише старший науковий співробітник Atlantic Council Стівен Бланк.

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Минулого тижня Москва сфабрикувала версію про те, що Захід готується завдати удару по Сирії з використанням хімічної зброї та приписати це сирійському диктатору Башару Асаду, а потім під цим приводом атакувати його режим, зауважує аналітик.

Ґрунтуючись на цій теорії, що є типовим поєднанням параної та брехні, Росія розгорнула свій флот біля берегів Сирії. На його озброєнні стоять ракети "Калібр", здатні нести ядерні боєголовки. Все це зроблено, ймовірно, для стримування НАТО і підготовки до російсько-сирійської атаки на Ідліб – останній оплот сирійських повстанців.

Швидше за все, припускає Бланк, навчання ВМС РФ в Середземномор'ї є частиною маневрів "Схід-2018", тому що перекидати ці флоти на Далекий Схід абсолютно недоцільно.

Більше того, це розгортання російських військ може також бути частиною підготовки до проведення нової операції проти України, застерігає експерт.

З огляду на блокаду Москвою Азовського моря та перешкоджання українському судноплавству в регіоні, а також тривалу підготовку та розгортання Росією озброєнь і сил в цьому районі, не можна виключати ще одного вторгнення Росії в Україну для зміцнення стримуючого фактора, спрямованого проти НАТО, акцентує увагу автор статті.

Тому ця химерна теорія про хімічну зброю, ймовірно, є димовою завісою, щоб приховати ще одне завдання "Сходу-2018", а саме перекидання ядерного флоту в Середземне море, щоб утримати НАТО від протидії нападу на Україну і залякування застосуванням ядерної зброї,

– розмірковує Бланк.

Це відповідало б побоюванням, що військові навчання "Схід-2018" – це репетиція великої, глобальної війни. І це також продемонструвало б Москві ступінь її можливостей для одночасної та швидкої мобілізації й перекидання на великі відстані великих формувань своїх збройних сил, можливо, навіть за участі Китаю. У цьому випадку значення навчань "Схід-2018" навіть вагоміше, ніж припускали раніше, робить висновок аналітик.

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Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші з 1981 року військові навчання "Схід-2018". Маневри пройдуть з 11 по 15 вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки, більше тисячі вертольотів, літаків і безпілотників.