"Не можуть належати російській церкві": як Києво-Печерська і Почаївська лаври перейдуть до ПЦУ

Києво-Печерська і Почаївська лаври, які були передані в користування Української православної церкви Московського патріархату, не можуть належати російській церкві і з часом добровільно перейдуть до Православної церкви України.

Про це сказав патріарх Філарет уважає в інтерв'ю телеканалу "UA:Рівне".

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За словами священослужителя, храми перейдуть до ПЦУ добровільноі без будь-якого без насильства.

Ці святині чиї? Російські чи українські? Усі скажуть, що це українська святиня. А якщо це українська святиня, то як вона може належати російській церкві? Тому рано чи пізно Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра будуть належати Українській православній церкві. Але ми зробимо це без насилля. Вони самі прийдуть до української церкви, добровільно,

– наголосив Філарет.

Зазначимо, наразі в Україні діють три лаври: Києво-Печерська, Почаївська в Тернопільській області та Святогірська – у Донецькій. Усі вони перебувають під юрисдикцією УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, після появи Православної церкви України храми УПЦ Московського патріархату почали добровільно переходити під її юрисдикцію. Ті ж храми УПЦ МП, які на забажали цього зробити, згідно із законом України, повинні протягом 3 місяців перейменуватися на Російську православну церкву. Така ситуація не подобається стороні УПЦ МП, тож у зв’язку з цим СБУ викрила вже не одну спробу здійснити провокації, зокрема на території Києво-Печерської лаври.

Як відбувався процес створення Православної церкви України?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

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