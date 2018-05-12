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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Не на "Мерсах", а ніжками": у Феофанії стартував антиолігархічний забіг

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У парку Феофанії стартував антиолігархічний забіг. Журналісти організували акцію аби привернути увагу громадськості до розкішного життя багатіїв які нехтують елементарними людським нормами.

"Перший Феофанський курофон" організували журналісти-розслідувачі з "Наших грошей". Вони вирішили залучити людей для протесту проти Ігоря Косюка, який є власником "Наша ряба" і живе неподалік парку.

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І щоб потрапити до місця роботи, їздить по пішохідній зоні на дорогих автівках. Крім забігу організатори планують і інші заходи.

"Перший Феофанський курофон" крім забігу передбачає конкурси на знання правил дорожнього руху та на знання бізнесу Косюка. Буде багато веселощів. Але наша мета – показати, що пішохідна зона – це для людей, а не дорогих автівок олігарха,
– сказала журналістка Анастасія Борема.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Розслідування журналісти
Джерело: 24 Канал
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