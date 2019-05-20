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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Юрій Бутусов

      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский

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      Владимир Зеленский не должен повторить ошибки Петра Порошенко
      Владимир Зеленский не должен повторить ошибки Петра Порошенко / Getty images

      12 проблем Петра Порошенко, которых стоит опасаться Владимиру Зеленскому.

      1. Команда, которая не умеет взаимодействовать между собой – неэффективна. Если назначать нескольких доверенных лиц в одну сферу полномочий и ответственности, то участников команды можно превратить в непримиримых врагов. Команда может идти разными путями, но у нее должны быть общие цели.

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      2. Определение целей. Зачем нужна власть? Расширить полномочия? Устранить конкурентов? Взять под контроль какие-то важные отрасли? Лозунги, которые не превращаются в программы действий и не реализовываются – мгновенно девальвируются. Власть имеет ценность только если становится инструментом достижения поставленных целей. Власть, которая не достигает целей – деформируется. Цель должна быть ясна всем, кто находится при власти.

      3. Как удержать власть в Украине? Украина не существует как набор государственных институций, Украина существует как комплекс мобилизационных проектов, в которые вовлекается общество. И либо власть вовлекает людей защищать страну, развивать экономику, богатеть, строить, либо все, кого не вовлекли начинают работать на смену власти. И это не трагедия, а нормальный демократический процесс. Президент должен стать лидером мобилизационных проектов для общества.

      4. Президенту нужны политические союзники. Абсолютной власти в демократической стране не бывает, власть должна быть не единоличной, а эффективной, и в стране, где много различных общественных и региональных элит, это естественный процесс.

      5. Законное влияние возможно только там, где платят легальные деньги. Попытка решать любые проблемы наличными в госструктурах приводят всегда к перекосам и борьбе не за дело. Нельзя построить легальную политику не построив легальную финансовую систему и контроль за ней.

      6. Для выработки стратегии и назначения на должности нужны личные решения. Для реализации стратегии нужны институции. Устойчивая система опирается не на вождя, а на структуры власти.

      7. Центр планирования и центр внимания – это человек. Не абстрактный избиратель – а тот, кто служит государству, и тот, кто пользуется услугами государства. Многие могут простить неэффективность и некомпетентность, но мало кто может простить несправедливость по отношению к обычному человеку. Справедливость наоборот – воодушевляет.

      8. Стратегия без просчитанного и прозрачного бюджета – пустые слова. Если под идею не заложены деньги и не подготовлены люди, в надежде вначале начать, а потом думать – будут потеряны в итоге и идея, и деньги и люди.

      9. Президента никогда не обвиняют в недостатке обещаний – но президенту никогда не прощают излишние слова. Президент должен понимать, что он обещает, и понимать как он это выполнит.

      10. Президент получает информации больше всех, но это не делает его умнее всех. Чтение Facebook и материалов "прослушки" по ночам способно подорвать психику – но все это не заменяет мониторинги, аналитики и социологии.

      11. Если не увольнять проваливших работу чиновников, то в один прекрасный день ты останешься в кругу приятелей, среди которых не хватает профессионалов.

      12. Нельзя дисконтировать доверие. Доверие стоит дороже любых слов, любых карьер, любых личных отношений. Власть невозможна, если не готов жертвовать личным.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко
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