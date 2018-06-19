Не обійшлося без Росії: в СБУ розповіли, чому НБУ скасував реєстрацію платіжної системи TYME
Працівники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ викрили міжнародну платіжну систему TYME на співпраці зі санкційною російською компанією.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Напередодні Нацбанк України сповістив, що скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є ТОВ "ФК "ОМП-2013". Окрім того, НБУ скасував реєстрацію учасників цієї платіжної системи.
Оперативники СБУ встановили, що одна із заборонених в Україні російських платіжних систем, щоб уникнути дії застосованих до неї санкцій, використовує для переказу коштів в Україну можливості партнера –TYME. Впровадження платіжними системами цього протиправного механізму підтверджено відповідними документальними матеріалами.
Читайте також: Чернівецька область – це "Румунія": СБУ викрила дії сепаратистської організації
СБУ поінформувала Національний банк України про ризики виникнення загроз національній безпеці у зв’язку з такою діяльністю. На підставі матеріалів Служби державний регулятор прийняв рішення про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME,
– пояснили в українській спецслужбі.
Там додали, що раніше вже інформували НБУ про іншу міжнародну платіжну систему, яка співпрацювала із забороненими в Україні контрагентами. Том НБУ застосував до неї обмежувальні заходи.
Наразі вказана міжнародна платіжна система припинила свою взаємодію із платіжними системами Росії.