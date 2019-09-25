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      Не обманюємо людей, – Кулеба про обіцянки і вступ у ЄС та НАТО

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      Кулеба назвав кроки до зближення з ЄС та НАТО
      Кулеба назвав кроки до зближення з ЄС та НАТО / Фото з Facebook

      Для того, аби стати потрібною для Європи, України має максимально сильно інтегрувати свою економіку. Водночас Збройні сили України мають бути невід’ємною частиною безпекового сектору НАТО.

      Перший крок – підсилення економіки для того, аби отримували вигоду. Про це сказав віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в коментарі 24 каналу.

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      Кулеба наголосив, що з економікою Європейського Союзу Україна буде сильнішою.

      Це дуже розвинений ринок – і він нам потрібен. Також (треба – 24 канал), щоб компанії і бізнесмени з Європейського Союзу почувалися, як вдома,
      – додав він.

      За словами віцепрем’єра, другий крок – відкриття максимальної кількості каналів міжлюдської комунікації.

      "Це для того, щоб українець в країнах ЄС почувався європейцем і його сприймали, як свого. І навпаки – щоб німець, француз, італієць, приїжджаючи у Київ, в Харків, в Одесу, в Херсон, почувався у Європі. Щоб він бачив довкола Європу, щоб йому було зручно і приємно", – сказав Кулеба.

      Він наголосив, що на стику цих двох елементів Україна неминуче потрапляємо в Європейський Союз. Натомість. На думку Кулеби, в сфері оборони і НАТО ситуація трохи простіша.

      Ми маємо зробити українські збройні сили та український безпековий сектор невід’ємною частиною натівського. Одні стандарти, одна філософія оборони та безпеки. Тоді все спрацює,
      – вважає віцепрем’єр.

      При цьому Кулеба наголошує, що цей шлях може зайняти час, однак "він чесний і ефективний".

      "Той шлях, яким ми йшли до того, я називаю єврокомунізмом. Колись люди будували комунізм і обіцяли, що через 5 років ви заживете, все буде добре класно. Так і нам обіцяли – вступимо у НАТО через рік, через 5, через 10", – зазначив він.

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      Кінцева мета у нас прописала в конституції України. Не будуємо комунізм, не повторюємо помилки, не обманюємо людей, а просто робимо свою роботу, – наголосив Кулеба. 

      Зазначимо, нещодавно несподівану заяву про відносини з Альянсом зробила членкиня парламентського комітету з питань оборони та нацбезпеки в Україні Ірина Верещук. На її думку, Україну в НАТО ніхто не чекає, тому варто загалом змінити підхід до членства у цій організації.

      Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

      Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

      НАТО
      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба НАТО Євросоюз Євроінтеграція
      Джерело: 24 канал
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