Не одним "Сам удома": 3 дитячих ролі Маколея Калкіна, які мало хто знає

Знаменитий герой відомої стрічки 90-х "Сам удома", Маколей Калкін, сьогодні святкує своє 38-річчя. Після тріумфальної кар’єри в дитинстві актор залишив "серйозний" Голлівуд, однак образ малого бешкетника з дитячих фільмів ми й досі не забули.

На піку своєї популярності хлопчик Маколей Калкін розглядався як краща дитина-актор після Ширлі Темпл. Він став одним з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду, здобувши свою найбільшу славу в серії різдвяних фільмів "Сам удома" (1990) і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992) режисера Кріса Коламбуса.

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Після занепаду акторської кар’єри в дорослому житті, Маколей почав реалізовувати себе в музичній індустрії та брати участь в театральних постановках і в епізодичних ролях в серіалах. Але палкі прихильника актора досі не забувають його дитячі здобутки, тому журналісти LifeStyle 24 підготували для вас підбірку з трьох сімейних фільмів, у яких Маколей Калкін зіграв не менш важливі ролі, ніж як у "Сам удома".

"Дядечко Бак" (Uncle Buck) 1989

Комедійно-драматичний фільм режисера Джона Хьюза розповідає про дядечка Бака, якому доручають приглянути за підростаючими трьома племінниками. Батьки дітей повинні покинути їх через серцевий напад їхнього дідуся, тому дядько Бак тимчасово стає для хлопців справжньою нянею, який потрапляє з ними у різні пригоди.

Дядечко Бак 1989: дивитись відео трейлеру онлайн

"Моя дівчинка" (My Girl) 1991

Ще одна комедійна стрічка режисера Говарда Зіффа описує події 1972 року в штаті Пенсильванія, США. Одинадцятирічна дівчинка Вейд у ще зовсім дитячому віці переживає зовсім недитячі почуття, – вона впевнена, що її матір померла при пологах саме через неї, що її батько Гаррі не приділяє достатньо уваги її вихованню та що вона прив'язується до людей зі складними життєвими ситуаціями. Допомогти їй все пережити приходить Томас Дж. Сеннет, який одразу ж зав'язує з дівчинкою міцну дружбу.

Моя дівчинка 1991: дивитись відео трейлеру онлайн

"Багатенький Річі" (Richie Rich) 1994

Американська кінокомедія, режисером якої став Дональд Петрі, показує життя хлопця Річі Річа, який народився в багатій родині. Маючи все, чого тільки може побажати будь-який підліток, він не має друзів. Одного разу він запрошує кількох дітей до себе у гості, поки його батьки відправляються літаком на прийом до британської королеви. Злодії, не знаючи про відсутність Річі на борту літака, вирішують підірвати його. На маленькому хлопчику залишається управління всією діловою імперією.

Багатенький Річі 1994: дивитись відео трейлеру онлайн