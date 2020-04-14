Не панікувати, а мислити стратегічно. Як навчитися заробляти під час карантину

Звичайний ритм життя людей швидко змінився під впливом коронавірусу. Зустрічі з друзями, похід на концерт, у театр чи до ресторану перейшли зі стандартного режиму – офлайн – у віртуальний світ.

Тепер нам абсолютно нормально чути: "Побачимося ввечері в Zoom". Абсолютно прийнятно дивитися live-трансляцію виступу улюбленого артиста в Instagram чи Youtube, і замовляти доставку продуктів з супермаркету до дверей дому.

Карантин навчив нас швидко адаптуватися до нової реальності, де слова "віртуально", "дистанційно" – не модний тренд, а вже звичне явище. Отож коли, як не зараз, користуватися всіма можливостями онлайну.

Сьогодні стало дуже легко опанувати нову професію чи хобі теж дистанційно. Наприклад, популярна навчальна онлайн-платформа Coursera дала змогу безкоштовно пройти будь-який курс від провідних світових університетів і отримати сертифікат. Низка онлайн-магазинів електронних й аудіокниг надають доступ до своїх ресурсів. А найголовніше – з’явився час, щоб почати нарешті користуватися всіма цими інтелектуальними благами.

Навчання онлайн дає змогу не лише дізнатися щось нове, але і переглянути своє ставлення до власних прибутків. Адже за нинішніх умов важливо зберігати матеріальну стабільність. Що для цього потрібно: вміти користуватися різними інструментами управління фінансами та знати, де їх застосувати.

Ось тут і стане в нагоді дистанційне навчання. Різноманіття вебінарів, ознайомлювальних лекцій та повноцінних онлайн-курсів з грамотної торгівлі фінансовими активами пропонує компанія Forex Club Libertex.

Почати можна з онлайн-курсу "Ефективний старт", де професійні трейдери навчатимуть основ роботи на ринку.

Старт курсу – 20 квітня. Перші три заняття – абсолютно безкоштовні.

Можна буде розібратися, які взагалі існують фінансові активи, та як ними правильно користуватися для накопичення капіталу й збагачення.

Усі методі торгівлі фахівець-наставник пояснюватиме на практиці, не забувши і про базові терміни. Бо ж у сфері інвестицій, а особливо в області торгівлі фінансовими активами – величезна кількість незрозумілих понять (це різні біржові індекси, "ведмежі" і "бичачі" тенденції тощо).

Тому ефективно використовуйте онлайн-можливості в період карантину. Це час не тільки для відпочинку, але й для побудови грамотної фінансової стратегії на майбутнє!