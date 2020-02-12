Не підбирає слів, мат так мат, – у "Слузі народу" розповіли про манеру спілкування Богдана

Депутати "Слуги народу" розповіли про манеру спілкування ексголови Офісу Президента Андрія Богдана. Кажуть, що політик "слів не добирав" і часто лаяв народних обранців.

Нардепи вд "Слуги народу" про звільнення Богдана жартують, що "гірше не буде, краще не стане", повідомляє видання "Букви".

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Богдана називають автором ідеї про "турборежим" роботи Верховної Ради, в якому депутати працювали перші кілька місяців.

Треба визнати, що без цієї ідеї Богдана ми б з себе і недоторканність не зняли б. Але працювати в такому темпі було неможливо,

– розповів "слуга народу" на правах анонімності.

Нардеп додав, що через це з'явилося невдоволення на Банковій і Богдан частіше інших висловлював невдоволення у "властивій йому грубуватій манері".

Саме через це у ексглави Офісу Президента виникали розбіжност зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Для нього завжди важливий результат, а не процес. І він не підбирає слів – мат так мат – через що у нього траплялися розбіжності з тим же Разумковим, депутатами та іншими керівниками, які до такого не звикли,

– наголосив депутат.

Інший народний обранець підкреслив, що "поки Богдан працював, проводив наради, хтось просто сидів на вухах у президента і розповідав, як той погано працює", натякаючи тим самим на помічників Володимира Зеленського.

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Що відомо про відставку Андрія Богдана

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу Президента Андрія Богдана 11 лютого. Зеленський призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака.

Андрій Єрмак став головою Офісу Президента – що про нього відомо.

Що відомо про Андрія Богдана?Богдан народився у Львові, за освітою – юрист. У 2007 році балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна – Народна самооборона". Вдруге до парламенту балотувався в 2014 році – уже за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".



У 2007 – 2010 роках Богдан працював заступником міністра юстиції України, потім – заступником міністра Кабінету міністрів, урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровщину. Потім працював у Коломойського юристом.



Від зими 2019 року – з початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан став його юридичним радником. А коли Зеленський переміг на виборах і 21 травня офіційно вступив на посаду президента, то своїм указом призначив Богдана очільником Адміністрації Президента, яку згодом перейменував на Офіс Президента.