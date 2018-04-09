Не "Північний потік", – експерт назвав головну газову загрозу для України

США зараз постали перед двома питаннями. Перше – відсутність єдності з ЄС у діях щодо Росії, зокрема, в питанні санкцій. Друге – вони не зможуть зайти на європейський ринок як ключовий гравець постачання газу.

Таку думку сайту "24" висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов, коментуючи згоду Німеччини на будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

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Будівництво "Північного потоку-2" внесло розкол між США і ЄС, тому що Трамп хотів вийти на європейський ринок з поставками скрапленого газу. Тобто знизити газову залежність Європи від Росії і при цьому заробити грошей. Але Німеччина є регіональним лідером в Європі і продемонструвала свої меркантильні інтереси. Берлін, даючи згоду на будівництво газопроводу, хоче послабити вплив США на Європу,

– вважає Снєгирьов.

До того ж, наголошує експерт, США своєчасно не зреагували на те, що "Газпром" придбав у Німеччині й Австрії підземні газові сховища. Цим Росія фактично ще раз зацікавила їх в будівництві "Північного потоку-2" і посилила вплив, просуваючи свою агентуру. Адже Німеччина і Австрія неодноразово піднімали питання про пом’якшення санкцій і відновлення торгових відношень з РФ.

З іншого боку, фахівець не виключає, що широкий розголос навколо "Північного потоку-2" – білий шум і відволікання Росією уваги від іншого проекту.

Розмовами про будівництво "Північного потоку-2" Росія відволікає увагу від газопроводу "Турецький потік", який вже фактично готовий. І це найбільш небезпечно для України. Тому що його дві гілки – на Туреччину і Європу позбавлять нас півмільярда доларів,

– підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Згодом уряд Фінляндії дозволив будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїй Винятковій економічній зоні. Напередодні глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.