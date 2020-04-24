Не платили зарплату та ігнорували: Монахова подала у відставку з посади мовного омбудсмена

Уповноважена з захисту державної мови Тетяна Монахова 24 квітня подала у відставку. Чиновниця поскаржилася на дії уряду та невиплату заробітної плати.

За її словами, через прогалини в законі і бездіяльності Кабміну їй досі не вдалося створити секретаріат уповноваженого. А без цього казначейство не виділяє фінансування і не платить їй зарплату. Про це вона розповіла в інтерв'ю Opinion.

Цікаво Що відомо про Тетяну Монахову

Вона підрахувала, що за цей час витратила на роботу 30 тисяч гривень.

Майже півроку я тільки витрачаю забагато власних коштів на поїздки з Миколаєва до Києва, орендую там житло. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. По Києву я пересувалася на метро. Про яких водіїв може йти мова, коли мені відмовили навіть у службовому житлі,

– поскаржилася Монахова.

За її словами, всі її дії були заблоковані, а у влади просто не було політичної волі щодо ухвалення потрібних рішень.

Вона додала, що зверталася за допомогою до Офісу Президента, але її там проігнорували.

Що відомо про Тетяну Монахову

Народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві.

У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті Мечникова.

Авторка понад 40 наукових публікацій, окрім того вона є колумністкою декількох видань.

Завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Навіщо в Україні мовний омбудсмен? Відповідно до закону про державну мову 6 листопада 2019 року в Україні створили Нацкомісію зі стандартів української мови. Серед її завдань – опрацювання та затвердження стандартів державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники. А також захист та популяризація української мови. Крім того, омбудсменці можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.