15:19
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Не платили зарплату та ігнорували: Монахова подала у відставку з посади мовного омбудсмена

      -
      Тетяна Монахова подала у відставку - причина звільнення
      Тетяна Монахова / facebook.com/monakhova.tetiana

      Уповноважена з захисту державної мови Тетяна Монахова 24 квітня подала у відставку. Чиновниця поскаржилася на дії уряду та невиплату заробітної плати.

      За її словами, через прогалини в законі і бездіяльності Кабміну їй досі не вдалося створити секретаріат уповноваженого. А без цього казначейство не виділяє фінансування і не платить їй зарплату. Про це вона розповіла в інтерв'ю Opinion.

      Цікаво Що відомо про Тетяну Монахову

      Вона підрахувала, що за цей час витратила на роботу 30 тисяч гривень.

      Майже півроку я тільки витрачаю забагато власних коштів на поїздки з Миколаєва до Києва, орендую там житло. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. По Києву я пересувалася на метро. Про яких водіїв може йти мова, коли мені відмовили навіть у службовому житлі,
      – поскаржилася Монахова.

      За її словами, всі її дії були заблоковані, а у влади просто не було політичної волі щодо ухвалення потрібних рішень.

      Вона додала, що зверталася за допомогою до Офісу Президента, але її там проігнорували.

      Що відомо про Тетяну Монахову

      • Народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві.
      • У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".
      • У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті Мечникова.
      • Авторка понад 40 наукових публікацій, окрім того вона є колумністкою декількох видань.
      • Завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

      Навіщо в Україні мовний омбудсмен? Відповідно до закону про державну мову 6 листопада 2019 року в Україні створили Нацкомісію зі стандартів української мови. Серед її завдань – опрацювання та затвердження стандартів державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники. А також захист та популяризація української мови. Крім того, омбудсменці можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Українська мова мовне питання Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
      сьогодні , 13:30 Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
      Олена Трибушна
      Експеримент українських виборців
      сьогодні , 12:00 Експеримент українських виборців
      Павло Казарін