Не плутайте ОРДЛО з "ДНР" і "ЛНР", – Резніков про скандальні домовленості у Мінську

Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував скандальні домовленості у мінському процесі. Він наголосив, що не варто плутати представників окупованих територій з проросійськими бойовиками.

Питання про зміни до Конституції України щодо децентралізації і виборів на Донбасі мають погоджуватися саме з представниками ОРДЛО. Про це Олексій Резніков заявив в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

Важливо Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську

Він наголосив, що у цьому контексті не потрібно плутати окремі регіони Донецької і Луганської областей з так званими "адміністраціями" проросійських бойовиків:

"ЛНР" і "ДНР" в українських судах визнані терористичними організаціями;

ОРДЛО – юридична скорочена назва окупованих територій Донбасу у мінських домовленостях.

Як юристу мені не подобаються мінські угоди, зокрема у частині, що спершу вибори, а потім повернення контролю за кордоном. Втім я розумію, що у той час, коли за добу гинули по 40 наших людей, це був єдиний вихід для нашої влади,

– заявив Резніков.

Скандальні домовленості в Мінську: коротко

Скандальне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбулося ще 11 березня. Втім особливо активно його почали обговорювати 13 березня, коли Андрія Єрмака почали звинувачувати у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.

Справа у тім, що під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.

Єрмака звинуватили у тому, що таким чином Україна буцімто визнає бойовиків, а не Росію стороною мінського процесу, а отже і російсько-української війни на Донбасі.

Втім сам голова Офісу Президента запевнив, що про жодну легалізацію бойовиків не може бути й мови. Мовляв, це буде лише дорадча група у політичній підгрупі ТКГ.