Не плутайте ОРДЛО з "ДНР" і "ЛНР", – Резніков про скандальні домовленості у Мінську
Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував скандальні домовленості у мінському процесі. Він наголосив, що не варто плутати представників окупованих територій з проросійськими бойовиками.
Питання про зміни до Конституції України щодо децентралізації і виборів на Донбасі мають погоджуватися саме з представниками ОРДЛО. Про це Олексій Резніков заявив в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".
Важливо Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську
Він наголосив, що у цьому контексті не потрібно плутати окремі регіони Донецької і Луганської областей з так званими "адміністраціями" проросійських бойовиків:
- "ЛНР" і "ДНР" в українських судах визнані терористичними організаціями;
- ОРДЛО – юридична скорочена назва окупованих територій Донбасу у мінських домовленостях.
Як юристу мені не подобаються мінські угоди, зокрема у частині, що спершу вибори, а потім повернення контролю за кордоном. Втім я розумію, що у той час, коли за добу гинули по 40 наших людей, це був єдиний вихід для нашої влади,
– заявив Резніков.
Скандальні домовленості в Мінську: коротко
Скандальне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбулося ще 11 березня. Втім особливо активно його почали обговорювати 13 березня, коли Андрія Єрмака почали звинувачувати у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.
Справа у тім, що під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.
Єрмака звинуватили у тому, що таким чином Україна буцімто визнає бойовиків, а не Росію стороною мінського процесу, а отже і російсько-української війни на Донбасі.
Втім сам голова Офісу Президента запевнив, що про жодну легалізацію бойовиків не може бути й мови. Мовляв, це буде лише дорадча група у політичній підгрупі ТКГ.
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