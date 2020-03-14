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      Не плутайте ОРДЛО з "ДНР" і "ЛНР", – Резніков про скандальні домовленості у Мінську

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      Резніков прокоментував скандальні домовленості у Мінську / narodna-pravda.ua

      Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував скандальні домовленості у мінському процесі. Він наголосив, що не варто плутати представників окупованих територій з проросійськими бойовиками.

      Питання про зміни до Конституції України щодо децентралізації і виборів на Донбасі мають погоджуватися саме з представниками ОРДЛО. Про це Олексій Резніков заявив в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

      Важливо Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську

      Він наголосив, що у цьому контексті не потрібно плутати окремі регіони Донецької і Луганської областей з так званими "адміністраціями" проросійських бойовиків:

      • "ЛНР" і "ДНР" в українських судах визнані терористичними організаціями;
      • ОРДЛО – юридична скорочена назва окупованих територій Донбасу у мінських домовленостях.

      Як юристу мені не подобаються мінські угоди, зокрема у частині, що спершу вибори, а потім повернення контролю за кордоном. Втім я розумію, що у той час, коли за добу гинули по 40 наших людей, це був єдиний вихід для нашої влади,
      – заявив Резніков.

      Скандальні домовленості в Мінську: коротко

      Скандальне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбулося ще 11 березня. Втім особливо активно його почали обговорювати 13 березня, коли Андрія Єрмака почали звинувачувати у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.

      Справа у тім, що під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.

      Єрмака звинуватили у тому, що таким чином Україна буцімто визнає бойовиків, а не Росію стороною мінського процесу, а отже і російсько-української війни на Донбасі.

      Втім сам голова Офісу Президента запевнив, що про жодну легалізацію бойовиків не може бути й мови. Мовляв, це буде лише дорадча група у політичній підгрупі ТКГ.

      Володимир Зеленський підписав закон про середню освіту 2020: деталі
      13 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Мінські домовленості Мінськ Олексій Резніков Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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