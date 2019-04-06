"Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания

Порой хочется малодушно сбежать из всех соцсетей до мая. Сейчас вокруг лишком много эмоций и любой спор может запросто перерасти в драку. В такие моменты полезно читать новости постсоветских стран. Про город Нурсултан и одноименные проспекты. Про законы, запрещающие дискредитацию власти. Про ужесточение права на митинги. Про изоляцию локального интернета от глобального.

Конечно, мне скажут, что логичнее сравнивать украинские новости с европейскими. Проблема лишь в том, что большая часть нашей страны Европой никогда не была.

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Украина всегда была отрезана от Европы. Нас разделяли железные занавесы и столетии историй. Если представить 1991 год за точку отсчета, то все это время мы движемся с Востока на Запад. И новости наших бывших соседей по Союзу – это хорошая иллюстрация выбранного ими и нами пути.

Да, Украина – это молодая и неустойчивая демократия. Плоть от плоти наших внутренних разброд, фобий и иллюзий. Да, мы ругаемся друг с другом до посиневших костяшек и побелевших скул. Да, наше настоящее противоречиво, наше будущее туманно, но наше прошлое и вовсе никуда не годится. Потому что в этом прошлом не было ничего, что хотелось бы упаковать в багаж.

Мы понятия не имеем, кто станет следующим президентом. Мы лишь догадываемся, какие партии станут штурмовать парламент. Мы с юношеским максимализмом готовы голосовать за новичков, но даже это – всего лишь попытка нащупать какое-то новое будущее. Потому что "прошлое" в наших бюллетенях олицетворяют совсем другие фамилии.



Кандидаты в президенты

Мы спорим друг с другом о приоритетах и о том, что страшнее – коррупция или война. Но по какую сторону баррикад каждый из нас не оказался бы – именно социальный запрос формирует реакцию политиков. Тогда как у всех наших бывших соседей все с точностью до наоборот.

Можно как угодно описывать нашу страну. Кто-то назовет это разброд или цветущей сложностью. Но это в любом случае выглядит симпатичнее, чем то, что осталось у нас за спиной. Во всех тех странах, в которых СМИ прислушиваются к чиновникам, а не наоборот. Во всех тех странах, в которых вертикаль похожа на звенящий от напряжения столб.

Да, в нашей стране цветет коррупция. Индекс ее восприятия довольно высок. Но в том и штука, что этот показатель доказывает лишь то, что мы способны ее обсуждать. Что мы можем оценить ее масштабы и губительность. У многих наших бывших соседей по коммуналке такой возможности не существует.

Все наше многоголосие лучше отрепетированного хора. Весь наш рваный ритм лучше гула единодушия. Все наши болезни роста симпатичнее забетонированного пустыря. Мы очень далеки от тех стран, которые любим ставить себе в пример. Но точно так же мы далеки от тех, с кем раньше жили под одной крышей. Вся их стабильность выстроена на углеводородах. Все их единодушие – на пропаганде. Вся их предсказуемость – на монополии трона.



Президентские выборы

Все наши недостатки – прямое продолжение достоинств. Неврозы лучше комы, споры лучше молчания. Наша нестабильность сулит нам немало рисков, но абсолютный покой бывает лишь на кладбище.

Я не знаю, какой сценарий нас ждет. Войну никто не сбрасывал со счетов – и никто не обещал, что мы в ней победим. Мы спорим, ссоримся, оступаемся – но, вероятно, именно так и выглядит взросление. Переходный возраст всегда чреват проблемами, но перескочить эту стадию не удавалось никому.

Я не знаю нашего будущего. Мы нащупываем его в режиме реального времени – изо дня в день, из года в год. Но иногда процесс важнее результата – лишь потому, что никому не удавалось жить без ошибок. И даже если в нашей реальности слишком много политики – это все равно лучше, чем если бы в нашей жизни политики не было вовсе.