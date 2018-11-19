Не погоджуся зніматися там, де я просто руками прикриваю свої груди або попу, – Марина Бех

Українська легкоатлетка Марина Бех рада, що тепер її знаю не просто як красиву спортсменку, але і як призера чемпіонату Європи зі стрибків у довжину.

Однак Бех у інтерв'ю для Tribuna.com розповіла, що не стала б зніматися топлес.

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Топлес ні. Якщо говорити про чоловічі журнали, то погодилася б, якщо на мені буде одяг. Нехай це буде боді, але не думаю, що погоджуся зніматися там, де я просто руками прикриваю свої груди або попу,

– сказала Марина Бех.

Нагадаємо, що Марина Бех виграла срібну нагороду зі стрибків у довжину на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні. В останній спробі Марина Бех показала результат 6,73 метра. Перемогу з результатом 6,75 метра здобула німкеня Малайка Михамбо

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