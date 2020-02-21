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      Не помер, а повернувся на небо: у Львові попрощалися з десантником, який загинув 5 років тому

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      У Львові попрощалися з десантником / АрміяІнформ

      У Львові поховали військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Михайло Турчин загинув 5 вересня 2015 року, захищаючи Україну на Сході. Весь цей час тіло солдата не могли ідентифікувати.

      Лише 5 років потому експертизу зразків ДНК завершили. У Львові побратими змогли гідно попрощатися з бійцем, пише "АрміяІнформ".

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      Віддати останню шану полеглому захиснику прибули ветерани АТО, представники духовенства та влади. Підполковник Олег Баляс згадав, що Михайла Турчина призвали до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади у першу хвилю мобілізації з села Озеряни, що на Івано-Франківщині.

      5 вересня під час виконання бойового завдання хлопець з побратимами втрапив у засідку. Підрозділ зазнав втрат. Загинув і Михайло. Але ми знаємо, що десантники не помирають – вони повертаються на небо,
      – додав Олег Баляс.

      Сержант у відставці Ігор Бездух згадав подробиці бою, в якому загинув побратим. Чоловік додав, що після прощання нарешті відчув велике полегшення, адже Михайло знайде вічний спокій на своїй малій батьківщині.

      У той день ми потрапили у ворожу засідку, яку бойовики влаштували неподалік села Цвітні Піски. Мій БТР рухався попереду, а Михайла йшов позаду. Його машину підбили, екіпаж загинув, – сказав Ігор Бездух.

      Дивіться фото з церемонії прощання з бійцем Михайло Турчин

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Ветерани Новини Львова Війна Війна на Донбасі АТО Новини України
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