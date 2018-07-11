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"Не поширюйте російську пропаганду": у МЗС нагадали провідним ЗМІ, яким є гасло "Слава Україні"

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У МЗС наголосили, що гасло "Слава Україні" не є націоналістичним
У МЗС наголосили, що гасло "Слава Україні" не є націоналістичним / Соцмережі

У Міністерстві закордонних справ, звертаючись до таких провідних світових видань, як ESPN і USA Today, вказали, що гасло "Слава Україні!" є патріотичним, а не ультранаціоналістичним, як мовиться в їхнім матеріалах.

ГВідповідний допис з’явився на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Читайте також: "Слава Україні": звідки походить патріотичне гасло

"Медіа у своїх матеріалах повинні використовувати лише ту інформацію, яка заслуговує на довіру. Ми хотіли б нагадати каналу "ESPN" та виданню "USA TODAY", що "Слава Україні!" – це патріотичне гасло на кшталт тих, які виголошуються в багатьох демократичних країнах для висловлення любові та гордості до свого народу. Воно не має жодного зв'язку з ультранаціоналізмом. Будь ласка, не поширюйте російську пропаганду", – заявили дипломати.

Як приклад, відомство опублікувало скріншоти, на яких американський телеканал ESPN зазначив, що фраза "Слава Україні!" – це "гасло антиросійських націоналістів, яка з'явилася після анексії Криму у 2014 році".

ESPN, Слава Україні, скандал, Хорватія, МЗС, ЗМІ

ESPN назвало фразу "Слава Україні! "гаслом антиросійських націоналістів

Натомість журналісти USA TODAY написали, що "Слава Україні!" – політичне гасло, яке з'явилося під час революції 2014 року, і "зараз його використовують ультранаціоналісти".

USA Today, МЗС, Слава Україні, пропаганда, скандал, ЗМІ
В USA Today переконує, що "Слава Україні!" з'явилося у 2014 році, і "зараз його використовують ультранаціоналісти".

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018 року колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!".

Після цього ФІФА винесла попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувала Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

 

 

Теги: Новини України Російська пропаганда ЗМІ МЗС України Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами Новини політики
Джерело: 24 канал
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