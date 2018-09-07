Не потрапте на чергову брехню: в російських ЗМІ з'явився новий фейк про Крим

Російська пропаганда переконує, що американські делегації їдуть до анексованого Криму, бо визнають півострів російським. З'ясувалося, що активісти зі США таки їздили на півострів, але з іншої причини.

Будь-які іноземці, які приїздять до Криму, автоматично перетворюються на представників офіційних делегацій. В Росії не гребують нічим, аби переконати: півострів їхній.

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Відсьогодні кремлівські ЗМІ поширюють новий фейк – Сімферополь, Севастополь та Ялту відвідала делегація США, а отже, визнала, що референдум 2014 року законний.

Близько 60% американців хотіли б, щоб відносини між Америкою і Росією були краще. Про це на прес-конференції в столиці Криму заявила американський юрист Сільвія Демарест, яка відвідала півострів у складі делегації з США під егідою Центру громадських ініціатив,

– написали у російських ЗМІ.

Насправді ж центр – неурядова організація. Профіль якої – анонімні алкоголіки та бізнес-тренінги. За браком фінансування вона припинила свою діяльність і відновила після того, як Росія потрапила під санції.

Ми можемо здогадатись, за які кошти американський центр громадський працює і яку мету він переслідує. Так само вони використовували й представників інших, перш за все європейських полумаргинальних організацій, центрів. Це тенденція росіян, щоб показати, що нібито європейці їдуть до Криму та визнають Крим російським,

– сказав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За даними ЗМІ, іноземні гості перебуватимуть на півострові до 9 вересня. Про свої плани представники американського центру сповістили на своєму сайті. Підмінюючи поняття, у Росії прагнуть відволікти народ від реальності: посилення санкцій та антипутінської позиції США, яка прослідковується у "Кримській декларації". Проте, експерти переконуютть, що старання кремлівської пропаганди марні.

"Це ніяк не впливає на позицію Сполучених Штатів, яка є незмінною, закріплюється в офіційних документах, де чітко вказано, що окупація та анексія Криму не визнається. Це є міжнародним злочином, і санкції проти Російської Федерації зберігаються", – заявила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Американці півострів відвідали незаконно. Народний депутат Тимчук вже звернувся до прикордонної служби, щоби цим порушникам заборонили в'їзд до України.

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До слова, ці активісти не перші іноземці, які поїхали до Криму без дозволу України. Раніше розгорівся скандал довколо німецьких депутатів, які фотографувалися на фоні кримських пам'яток культури. Тоді виявилося, що поїзду до українського Криму німцям оплатила Росії.