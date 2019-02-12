Не повторюйте агресію зовнішньої політики РФ: нардепи звернулися до ЄС через "Північний Потік-2"

Народні депутати України звернулися з відкритим листом до ЄС. Вони закликали вжити рішучих кроків для протидії підриву єдності ЄС через реалізацію проекту "Північний потік-2".

Відкритий лист, адресований Європарламенту, Єврокомісії та Європейській раді опублікували на сайті Верховної ради. Лист підтримав 21 народний депутат.

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Зокрема, у листі народні депутати нагадали про звернення парламенту від 5 квітня минулого року до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Депутати закликають ЄС дотримуватися виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема статті 274 щодо необхідності врахування інтересів України в частині транзиту газу до ЄС.

"У світлі недавніх тривожних подій на сході України і в Керченській протоці будь-які половинчасті кроки щодо забезпечення верховенства права в ЄС можуть, дуже вірогідно, виглядати слабкістю з точки зору нинішнього російського політичного керівництва, а отже – знаком запрошення продовжити свою стратегію", – зазначили депутати у листі до ЄСю

І якщо для Європейського Союзу це буде означати продовження спроб похитнути політичну єдність між державами-членами, то для України це означатиме не тільки втрату доходів, а й втрату важелів статусу країни-транзитера перед обличчям можливої подальшої російської військової ескалації,

– наголосили депутати.

Країни Європейського союзу дійшли згоди з приводу врегулювання проекту газопроводу "Північний потік-2", який прокладають з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.