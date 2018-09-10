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Не пробачу: Ані Лорак дала несподіване інтерв'ю після зради чоловіка

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Ані Лорак
Ані Лорак / Instagram

Співачка Ані Лорак, яка часто гастролює і живе у Росії, нещодавно потрапила у гучний скандал: її чоловіка Мурата Налчаджіолу спіймали на зраді з коханкою в одному з київських клубів. Зірка офіційно не коментувала це, однак обручку жінка зняла.

У російському Сочі стартував конкурс молодих виконавців "Нова хвиля". Ані Лорак також взяла у ньому участь і розповіла в інтерв'ю виданню "Дни.Ру" про те, що вона не пробачає зраду.

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Я не зможу пробачити зради. Той, хто любить, не зрадить. А якщо розлюбив, то вже нічого не повернути,
– заявила Ані Лорак.

Крім того, артистка додала, що просить усіх жінок бути терплячими і милосердними, а також вміти поступатися.

"Адже ви – справжні діви кохання", – наголосила співачка.

Як раніше повідомлялося, чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

За словами інсейдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки.

Згодом, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом. Ані Лорак та Мурат Налчаджіолу разом провели спільну дочку до школи.

Теги: LifeStyle Музика Новини Росії Ані Лорак Зіркові романи Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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