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      Не продавати свій голос і зробити свідомий вибір: глава ПЦУ Епіфаній звернувся до українців

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      Митрополит Епіфаній
      Митрополит Епіфаній / 24 канал

      Митрополит Епіфаній 22 березня 2019 року благословив до молитви в усіх храмах України за справедливі вибори, за мир та єдність. Триватимуть вони до закінчення виборчого процесу.

      Відповідне звернення опубліковане на офіційному сайті Православної церкви України. У ньому йде мова про особливу відповідальність, яка в час виборів президента покладається на український народ. Адже потрібно "захистити державність України, єдність, суспільний мир перед обличчям зовнішньої агресії та внутрішніх протистоянь".

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      У молитві, яка лунатиме в храмах до завершення виборчого процесу, наголошуватимуть: "Ми молимося, щоби Господь Бог дав нам дух розуму звершити справедливий вибір Глави держави Української і помилував нас".

      Епіфаній також закликав уважно ознайомитися з кандидатами та їхніми програмами, щоб у день виборів прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний і свідомий вибір.

      Не слід продавати свій голос ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі обіцянки. Зробіть свій вибір чесно і за совістю, керуючись здоровим глуздом та власними світоглядними переконаннями,
      – наголосив Епіфаній.

      "Україна вже понад п’ять років вимушена оборонятися від широкомасштабної агресії Росії. Тож від нашого вибору залежить наближення перемоги та досягнення не капітуляції перед ворогом – до якої, говорячи про мир, фактично закликають частина політиків, – а справжнього справедливого миру", – йдеться у зверненні.

      Як з’явилася Православна церква України?• У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву.
      • 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков.
      Предстоятелем Православної церкви України став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. 
      • Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП та інших православних церков.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Релігія Епіфаній Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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