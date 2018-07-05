"Не роби дурні!" – DZIDZIO заговорив голосом Бога заради благородної мети

Популярний український співак DZIDZIO озвучив серію соціальних роликів з попередження дорожньо-транспортних пригод в Україні.

Соціальну інформаційну кампанію "Стривай" запустила громадська організація Traffic Challenge.

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У коротких анімаційних роликах голосом популярного виконавця заговорив персонаж Бога.

Не роби дурні, Я – безсмертний, а ти – ні,

– закликає він тих, хто сідає за кермо напідпитку, перевищує швидкість чи не пристібає паски безпеки.

У мережі з'явилось 5 роликів, в яких висвітлені найпоширеніші причини загибелі людей на українських дорогах.

Дивіться відео соціальної реклами "Стривай":

За даними поліції, лише впродовж перших 5 місяців 2018 року в Україні сталось понад 57 тисяч ДТП, в яких загинули майже тисяча осіб, ще майже стільки зазнали травм чи поранень.