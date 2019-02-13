Не розумію, чому моя особа розглядається у цій справі, – Мангер дав перший коментар у суді

Вперше на суді заговорив Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Обіцяні імена організаторів убивства активістки голова Херсонської облради досі не назвав, а тепер запевняє, що не розуміє і причину звинувачень.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Генпрокуратура оголосила підозру у справі вбивства Катерини Гандзюк главі Херсонської облради Владиславу Мангеру. На запитання судді: "Чи розуміє причину підозри?", Владислав Мангер відповів, що "ні".

Не розумію чому моя особо розглядається в цій справі. Як я відношуся до цього страшного злочину, який відбувся у Херсонській області?

– прокоментував Мангер.

Мангер вважає, що вбивство Катерини Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Доценко, який до 2018 року очолював в Херсонську СБУ. Сам підозрюваний заявив, що готовий пройти поліграф, аби довести свою непричетність до цієї справи.

Прокурори ж наполягають на обранні запобіжного захисту тривалістю до 3 березня, аби Мангер немав можливості знищити усі докази, а також вважають, що у нього достатньо коштів, аби вилетіти з країни чи підкупити свідків.

Чому Мангера вважають причетним до вбивства Гандзюк?Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину – Левіним. Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.

Адвокати вже встигли ознайомитися із матеріалами підозри. У вівторок, 12 лютого, суд перенесли через те, що адвокати вимагали додати до справи відео допиту інших підозрюваних – Павловського і Торбіна, які вчинили замах.

13 лютого диски, на яких записано відео допиту інших підозрюваних, та які нібито вказали на Мангера, долучили до справи. Їх принесли прокурори на суд та попросили провести закрите засідання. Адвокати підозрюваного наполягають на відкритому розгляді, бо якщо Мангера публічно звинувачують у замовленні вбивства, то докази проти нього також мають бачити всі.