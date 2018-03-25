Не Ryanair єдиним: зі Львова може почати літати іспанський лоукостер
Аеропорт "Львів" веде переговори з іспанським лоукостером Vueling.
Про це в інтерв'ю ЦТС розповіла генеральний директор авіапідприємства Тетяна Романовська.
"Поки ми маємо три напрямки, які відкриває Wizz Air, і тому, фактично, інші лоукост будуть по тому дивитися, як працювати. EasyJet обслуговує переважно англійський ринок, на який якраз виходить Wizz Air. Eurowings – німецький лоукост. Але Дортмунд і Берлін вже теж зайняті Wizz Air. Щодо Іспанії, тут все вільне, і ми ведемо переговори з Vueling", – зазначила вона.
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Як відомо, іспанська лоукост-авіакомпанія Vueling на українському напрямку зараз виконує прямі рейси з аеропорту Київ – Жуляни в Барселону і Рим.
Джерело: 24 Канал
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