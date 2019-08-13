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      Не шукайте чорну кішку там, де її нема, – у Кремлі вперше висловилися про протести у Москві

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      Протести у Москві
      Протести у Москві / Getty images

      У Кремлі кажуть: слід розрізняти легітимні акції і події, які можна назвати "громадськими заворушеннями". А ось правоохоронці у Москві виконують свої обов’язки і роблять все, щоб зупинити такі нелегітимні акції.

      Так на масштабні акції протесту, на які щотижня у Москві збираються тисячі людей, реагують у Кремлі. Про легітимні й нелегітимні зібрання журналістам розповів речник російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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      Цікаво, що опозиційні сили намагаються узаконити свої зібрання. Так, депутати подали у мерію заявку на узгодження нової акції протесту 17 серпня. Проте мерія Москви відмовила. Тобто зібрання, на яке можуть прийти до 30 тисяч осіб, знову вважатимуть нелегітимним. А правоохоронці знову без розбору зможуть затримувати людей.

      Пєсков заявив, що в Кремлі уважно слідкують за всіма "моментами, щодо яких у людей виникають запитання". Також в адміністрації президента РФ не вважають мітинги проявом політичної кризи.

      Ми не згідні з тими, хто називає це політичною кризою. Це не криза, протести відбуваються в багатьох країнах світу,
      – коротко відрізав речник Кремля.

      Що ж до дій правоохоронців, то в Кремлі вважають, що вони все роблять правильно. Окрім того, Пєсков наголосив, що бачив кадри, на яких насилля застосовували проти силовиків.

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      "Ми ж з вами бачили різні кадри. Зокрема, ті, які підпадають під слово "насильство". Принаймні насильство – щодо представників органів правопорядку мало місце. Зараз виконуються слідчі дії, які як раз і націлені на те, щоб підтвердити або спростувати випадки застосування насильства і фактів непокори правоохоронцям", – сказав він.

      Пєсков також додав, що Кремль не займається координацією дій різних відомств в ситуації з мітингами в Москві.

      Не потрібно шукати чорну кішку там, де її немає. Ніяких немає центрів прийняття рішень, відомства виконують свої функції,
      – наголосив речник Кремля.

      Чому у Росії відбуваються протести?

      Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

      Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Скільки демонстрацій вже відбулося?

      Чотири. Наймасштабніші пройшли 27 липня та 10 серпня.

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      На останню демонстрацію людей закликали приходити лідери думок та музиканти, зокрема, – журналіст Леонід Парфьонов, групи IC3PEAK і "Кровосток", репери Oxxxymiron та Face, комік Данило Поперечний. Вони також виступили на підтримку протесту. На заклик відгукнулися 50 тисяч осіб. Оскільки цей мітинг був попередньо узгоджений, кількість затриманих на ньому – значно менша: всього 256 осіб.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Протести Протести в Москві Володимир Путін Сутички
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