"Не скіглімо, працюємо": Луценко повідомив про заочне розслідування щодо Азарова

Генеральна прокуратура України отримала дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Про це вранці 4 вересня у своєму Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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Отримали вчора дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Миколи Азарова, який підозрюється у заволодінні в співучасті з іншими учасниками злочинної організації Віктора Януковича скрапленим газом загальною вартістю близько 2,2 мільярда гривень,

– зазначив Луценко.

Генпрокурор уточнив, що найближчим часом планується відкриття матеріалів провадження стороні захисту та його скерування до суду.

"Не скіглімо, Ніколай Яновіч, працюємо!" – іронічно написав очільник ГПУ.

У коментарі до допису Луценко уточнив, що "саме Азаров провів рішення, яке відкрило шлях безконтрольному шахрайству Курченка і К".

Згодом у ГПУ повідомили, що 3 вересня слідчий суддя Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання групи прокурорів департаменту міжнародно-правового співробітництва та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо екс-прем'єра.

Азарова підозрюють заволодінні з іншими учасниками злочинної організації екс-президента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, який належить ПАТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта".