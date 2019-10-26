Не смертельно, але недопустимо, – Бородянський про скандал з "Кварталом" і хором Верьовки

Скандальний виступ "Кварталу 95" та хору Верьовки з номером "Горіла хата" про пожежу у будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої був недопустимим. Тепер з цієї ситуації варто зробити висновки і більше не повторювати таких номерів.

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що вибачився перед Гонтаревою за скандальний виступ, бо це його позиція цінностей.

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До того ж, висміюватння пожежі в будинку ексглави Нацбанку "Кварталом" і хором Верьовки є недопустимим.

Те що відбулося, на мій погляд, не смертельне, але воно недопустимо. Я вважаю, що з цієї "сторінки" потрібно зробити висновки всім і більше так не робити,

– наголосив Бородянський.

Міністр культури також прокоментував імовірність позбавити хор Верьовки державного фінансування. За його словами, в Україні загалом має бути змінене управління державними коштами і витратами у сфері культури. І йдеться не лише про хор Верьовки, а й інші національні колективи.

"Я проти того, щоб ми зараз говорили конкретно про хор Верьовки чи про інший академічний хор, який ми підтримуємо... Наше завдання зробити так, щоб обсяг і якість культурних послуг, які споживає громадянин України, збільшувались. Якість і кількість культурного контенту повинна збільшуватись і всі наші зусилля будуть скеровані на це. Надалі це призведе до зміни форми фінансування", – додав міністр.

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Бородянський пояснив, що ймовірно на сферу культури у майбутньому виділятимуть кошти у форматі проєктного фінансування. Проте, такий перехід відбудеться не одразу.

Що відомо про скандальний номер "Кварталу" і хору імені Верьовки?Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж.



Сама Гонтарева наголосила, що це "сором" і "насміхатися над людським горем – неможливо уявити в цивілізованому суспільстві". Вона не заперечує, що до цього може бути причетний український олігарх Ігор Коломойський. Водночас, Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер.



У "95 Кварталі" наголосили, що їх проєкт – гостра політична сатира. За словами гумористів, так було, є і буде, "Навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

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